Andrea Delogu dopo Summer Hits alle Maldive che fisico senza veli FOTO

Andrea Delogu cosa ha fatto dopo Tim Summer Hits? È volata in vacanza alle Maldive postando una foto piccante che lascia senza fiato

Di puntata in puntata, Andrea Delogu stupisce sempre mostrando un fisico statuario e degli outfit da sogno. Dopo aver infatti puntato sul rosso, sul verde e su una aderentissima jumpsuite bianca, ieri sera al Tim Summer Hits del 28 luglio ha sbancato con un sensuale abito verde con scollo a cuore che esaltava tutte le sue forme. Come ben pensate, le puntate condotte accanto a Stefano De Martino, sono registrate e quindi la rossa conduttrice si sta godendo questi giorni di relax estivo. Dove è andata in vacanza Andrea Delogu dopo il Summer Hits? Lo ha svelato la stessa ex moglie di Francesco Montanari: alle Maldive coronando un suo desiderio. La speaker radiofonica ha sfidato il tempo avverso e le difficoltà di prenotare last minute, è salita sul primo aereo che è riuscita a prenotare ed è arrivata in quest’arcipelago di isola da sogno, mare verde e sabbia bianca. Ne siamo a conoscenza perché la stessa Andrea Delogu lo ha rivelato su Instagram mostrando i primi scatti della sua vacanze nelle stories.

Un desiderio che si realizza dopo una lunga attesa che è stata colmata dopo impegni lavorativi che hanno visto il volto del Summer Hits grande protagonista della stagione radiofonica e televisiva. Andrea Delogu ha mostrato il suo fisico mozzafiato con uno scatto in simil topless, sempre nelle storie Instagram, in una splendida piscina di acqua di mare con alle spalle l’infinito dell’Oceano Indiano con il suo tipico colore verde delle Maldive. La conduttrice ha ironizzato dopo la foto che la vede bella e sensuale dicendo che aveva dimenticato di aggiungere una didascalia poetica allo scatto senza veli così come si usa fare sui social. Nel frattempo prosegue il successo del suo romanzo Contrappasso, il secondo libro in carriera e il suo debutto nella narrativa dopo La Collina, ispirato alla sua vita e alla sua infanzia nella comunità di San Patrignano.