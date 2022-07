Eva Mendes oggi com’è diventata l’appello FOTO

Com’è Eva Mendes oggi? La celebre attrice e modella di origini cubane ha detto addio al cinema nel 2014.

I fan di Eva Mendes possono seguirla su Instagram, dov’è molto attiva, ma si sono ormai rassegnati all’idea di rivederla al cinema, anche se non è detta l’ultima parola. La pellicola che ha posto fine alla sua carriera, almeno per il momento, è Lost River, esordio alla regia di suo marito Ryan Gosling. Con 2.8 milioni di follower, Eva Mendes è una star di Instagram, dove pubblicizza numerosi prodotti in pieno stile influencer e scherza a distanza con suo marito Ryan Gosling, come nel caso del commento alla prima foto di lui in versione Ken. Il suo lavoro è però ben altro. È stata ambasciatrice per molto importanti brand, da Calvin Klein a Cartier. Ha inoltre collaborato come designer per New York & Company ed è creative director di CIRCA Beauty.

L’addio al cinema è corrisposto con la nascita della sua prima figlia. Ha così scelto di non restare mesi lontano da casa per svariate produzioni, godendosi una vita più serena. Non è però sparita dalla circolazione, sia chiaro. È spesso ospite di alcuni talk show, come nel caso di Today with Hoda & Jenna. Nel loro studio ha rivelato come sua madre stia fronteggiando gravi problemi di salute: “Lei è però una sopravvissuta in ogni accezione possibile, per fortuna”

Eva Mendes e Ryan Gosling

A settembre 2011 Eva Mendes ha iniziato una relazione con l’attore Ryan Gosling. Nel 2014 è nata la loro prima figlia, Esmeralda Amanda Gosling. All’inizio del 2016 la coppia si è sposata con una cerimonia privata. Ad aprile dello stesso anno è venuta al mondo la loro secondogenita, Amanda Lee Gosling. “È successo davvero qualcosa di incredibile. Ho incontrato Ryan Gosling e mi sono innamorata di lui. Mi sono detta di volere dei figli da lui. Qualcosa che avevo volutamente procrastinato e poi l’ho incontrato. Non mi sentivo ancora pronta. È una scelta personale per una donna. C’è sempre un rischio. Per fortuna ho avuto gestazioni sane e sono contenta d’aver aspettato”.

Ospite del celebre programma The View con Whoopi Goldberg, Eva Mendes ha aperto le porte a un ritorno al cinema. Ha spiegato d’avere un po’ di nostalgia di quei giorni sul set: “Ho continuato a lavorare ma mi sono presa una pausa dalla recitazione. Mi piacerebbe tornare sullo schermo. Ho però una lista molto breve di ciò che sarei disposta a fare e una molto lunga di ciò che non farei. Avrei accettato un po’ di tutto prima di avere dei figli. Ora no. Nulla di relativo al sesso e nulla di violento. Spero possa arrivare il progetto giusto”.