Top Dieci ospiti puntata del 29 luglio

Chi sono gli ospiti di Top Dieci con Carlo Conti venerdì 29 luglio su Rai in prima serata?

Continuano ad andare in onda le repliche di Top Dieci, apprezzato programma condotto da Carlo Conti. Rai 1 propone al pubblico la seconda edizione dello show, trasmesso per la prima volta nella primavera del 2021. Un game varietà a squadre che vede sfidarsi numerosi VIP. Ecco gli ospiti di stasera.

Top Dieci ospiti 29 luglio

In ogni puntata di Top Dieci vi sono dei personaggi famosi, appartenenti al mondo della musica e dello spettacolo. Tra un gioco e l’altro vi saranno degli altri vip che dovranno rispondere alle domande di Carlo Conti, che chiederà loro quali siano le classifiche che li hanno visti protagonisti e quelle della loro vita, dai dischi del cuore, ai luoghi preferiti, fino alle esperienze chiave della propria vita o carriera.

Nella puntata di Top Dieci di venerdì 29 luglio, in replica su Rai 1, Carlo Conti avrà in studio un trittico molto interessante di ex conduttori di Affari Tuoi: Max Giusti, Flavio Insinna e Pupo. Dall’altra parte invece tre donne, ovvero Caterina Balivo, Andrea Delogu e Emanuela Aureli. Gli intervistati speciali saranno invece due celebri volti della musica italiana. Spazio per Raf e Antonelli Venditti.

Top Dieci come funziona

Top Dieci si basa sulla sfida tra due squadre di personaggi famosi, composte da tre concorrenti. Sono chiamati a scoprire classifiche di ogni genere, dal passato al presente, passando dalla musica al cinema, fino alla moda e alle abitudini degli ultimi 60 anni di storia italiana.

Ogni classifica è anticipata da una clip introduttiva dell’anno protagonista. Il filmato racconterà eventi storici, sportivi, di spettacolo e costume. La squadra con il maggior punteggio, avendo individuato gli elementi e le posizioni corrette delle hit parade, avrà vinto.

Dove vedere Top Dieci

Come detto, Top Dieci è in replica, ciò vuol dire che è possibile attendere la messa in onda su Rai 1 in prima serata del game show di Carlo Conti o andare su RaiPlay. Tutte le puntate delle due stagioni sono infatti disponibili in streaming. L’app della piattaforma è scaricabile su smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.