Scaletta concerto Venditti e De Gregori: tutte le date del tour

Antonelli Venditti e Francesco De Gregori in concerto continuano a regalare spettacoli di grande poesia, colmi di emozioni e applausi.

Qual è la scaletta del concerto di Venditti e De Gregori? Cosa aspettarsi in termini di brani dal loro tour 2022? I grandi classici non possono mancare, così come i riarrangiamenti e le commistioni. L’uno mette bocca nel mondo dell’altro per uno show incredibile.

Concerto Venditti e De Gregori date

Come fossero due ragazzini alle prime armi, ignorando i rispettivi 73 e 71 anni, Antonelli Venditti e Francesco De Gregori si sono regalati un gran numero di date. Il loro tour proseguirà fino al 2023, per la gioia dei tantissimi fan che li seguono ancora con ardore in tutt’Italia. Domenica 31 luglio saranno a Benevento presso il Museo Agricola Musa. Ecco gli altri appuntamenti:

3 agosto: Villorba

10 agosto: Chieti

12 agosto: La Spezia

17 agosto: Cattolica

19 agosto: Fasano

21 agosto: Lecce

23 agosto: Roccella Jonica

25 agosto: Palermo

27 agosto: Taormina

28 agosto: Taormina

1 settembre: Roma

2 settembre: Roma

5 settembre: Brescia

5 ottobre: Verona

1 novembre: Roma

8 novembre: Catania

9 novembre: Catania

12 novembre: Bari

13 novembre: Bari

18 novembre: Roma

21 novembre: Milano

22 novembre: Milano

26 novembre: Firenze

27 novembre: Firenze

3 dicembre: Brescia

5 dicembre: Milano

7 dicembre: Milano

26 dicembre: Roma

27 dicembre: Roma

5 gennaio: Montecatini

6 gennaio: Montecatini

10 gennaio: Bologna

11 gennaio: Bologna

17 gennaio: Torino

18 gennaio: Torino

30 gennaio: Bergamo

31 gennaio: Bergamo

Scaletta concerto Venditti e De Gregori

Antonelli Venditti e Francesco De Gregori non si risparmiano. Il loro è un lungo concerto con più di 30 canzoni. I fan hanno di che gioire, potendo cimentarsi in un vero e proprio karaoke insieme ai due grandissimi cantautori. Oltre ai loro grandi classici, anche un omaggio a Lucio Dalla con una cover di Canzone. Ecco la scaletta completa:

Bomba o non bomba

La leva calcistica della classe ’68

Modena

Bufalo Bill

La storia

Peppino

Generale

Sotto il segno dei pesci

Che fantastica storia è la vita

Dolce signora che bruci

Alice

Sangue su sangue

Santa Lucia

Canzone (cover Lucio Dalla)

Ci vorrebbe un amico

Sara

Notte prima degli esami

Pablo

La donna cannone

Unica

Rimmel

Titanic

Giulio Cesare

Alta marea

In questo mondo di ladri

Sempre e per sempre

Roma capoccia

Il vestito del violinista

Ricordati di me

Viva l’Italia

Buonanotte fiorellino

Grazie Roma