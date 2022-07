Scaletta Jova Beach Party 2022 Barletta

Il Jova Beach Party arriva a Barletta sabato 30 e domenica 31 luglio. La scaletta delle due serate sul lungomare Pietro Mennea.

Il festival musicale organizzato da Jovanotti sbarca a Barletta. Attesi più di 60mila spettatori in due giorni di spettacolo, tra sabato 30 e domenica 31. Uno show all’insegna della musica, pronto ad animare la città pugliese sul lungomare Pietro Mennea. Qual è la scaletta del Jova Breach Party di stasera e domani?

Jova Beach Party Barletta: scaletta

Un evento grandioso, come tutti quelli che hanno preceduto questa tappa. Il Jova Beach Party è a Barletta, in Puglia, sabato 30 e domenica 31 luglio 2022. Il pubblico, atteso in massa, è stato invitato a prenotare con largo anticipo tanto le navette quanto i parcheggi, così da evitare disservizi.

A che ora inizia lo show di Jovanotti? Porte aperte alle ore 13.30 di sabato 30 luglio. L’orario ufficiale di inizio del maxi concerto è alle 15.00. L’evento è però decisamente ricco di elementi, al di là del palco dove avrà luogo la magia. Cibo, stand di vario genere, bibite, giochi e svariate esibizioni musicali. Per poter vedere il padrone di casa occorrerà attendere fino alle 20.30. Terrà un concerto di due ore ed ecco la scaletta del Jova Beach Party di Barletta:

Intro (Let’s Go)

Una tribù che balla

I love you baby

Sensibile all’estate

Viva la libertà Jovanotti (ft Flavia Coelho)

Gli anni

L’estate addosso

Sabato

Il sole sorge di sera

Musica

Il boom

Nuova era

Safari

Ragazza magica

Baciami ancora

Sapore di sale

Le tasche piene di sassi

Tensione evolutiva

Penso positivo

Un raggio di sole

Megamix

Non m’annoio

L’ombelico del mondo

Tanto tanto tanto

Gli immortali

Estate

Il più grande spettacolo dopo il Big Bang

Ti porto via con me

Ragazzo fortunato

A te

Jova Beach Party Barletta: dove parcheggiare

L’organizzazione del Jova Beach Party di Barletta promette bene. Dalle ore 6.00 di giovedì 28 luglio fino alle ore 24.00 di lunedì 1 agosto è vietata la sosta su ambo i lati della carreggiata della litoranea di Ponente. Prevista rimozione. Stesso discorso per la carreggiata della Controstrada della litoranea di Ponente.

Dove parcheggiare per il Jova Beach Party di Barletta di sabato 30 e domenica 31 luglio? Vi sono due ampi parcheggi in via Trani, di fianco alla zona dell’ex Cartiera. È previsto un servizio di navetta, che condurrà infine gli spettatori dall’area del concerto a quella di sosta dove sono le auto. Il punto di raccolta per questo secondo trasferimento è allestito dinanzi alla Capitaneria di Porto.