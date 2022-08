The Sandman trama e cast: quanti episodi e personaggi

The Sandman è su Netflix dal 5 agosto 2022 alle ore 9.00. La serie TV adatta il celebre fumetto di Neil Gaiman.

Il Regno dei Sogni arriva in streaming e promette spettacolo puro. L’amatissimo Sandman di Neil Gaiman è stato adattato da Netflix, con la supervisione dell’autore. Di seguito trovate un’analisi dettagliata dello show, dalla trama al cast, fino a una scheda dedicata a tutti i personaggi.

The Sandman trama e cast

La storia di The Sandman ha inizio nel 1916, quando Sogno viene accidentalmente invocato dall’occultista Roderick Burgess mentre era sulla Terra, o Regno della Veglia. Il Re dei Sogni viene così imprigionato e resta in tale condizione per ben 106 anni.

Riuscito a liberarsi, scopre che la sua condizione ha di fatto profondamente cambiato il mondo che conosceva. Il Regno dei Sogni è stato abbandonato dalla maggior parte dei suoi abitanti, ad eccezione della bibliotecaria Lucienne, da sempre fedele. Sulla Terra si manifestano invece costanti episodi di insonnia, coma e sindrome legate alla mancanza di sonno.

Il protagonista proverà a ripristinare le cose. Per farlo dovrà recuperare i suoi strumenti di lavoro (elmo, sacchetto con la sabbia magica e pietra rubino), venduti nei 100 anni precedenti tra differenti mortali. Ha così inizio il suo lungo viaggio.

Ecco il cast di The Sandman:

Tom Sturridge è Sogno

Vivienne Acheampong è Lucienne

Charles Dance è Sir Roderick Burgess

Gwendoline Christie è Lucifer Morningstar

Boyd Holbrook è Corinzio

Asim Chaudhry è Abele

Sanjeev Bhaskar è Caino

Kirby Howell-Baptiste è Morte

Mason Alexander Park è Desiderio

Donna Preston è Disperazione

Jenna Coleman è Johanna Constantine

Joely Richardson è Ethel Cripps

David Thewlis è Dr. John Dee

The Sandman quanti episodi

Per la prima stagione di The Sandman Netflix ha deciso di produrre un totale di 10 episodi. Una sorta di ampia introduzione al vasto mondo creato da Neil Gaiman, che ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo. Tutte le puntate sono disponibili dalle ore 9.00 di venerdì 5 agosto 2022. Ecco i titoli:

Il sonno dei giusti

Anfitrioni inadeguati

Dream a Little Dream of Me

Una speranza all’inferno

24 ore

Il rumore delle sue ali

Casa di bambola

Il gioco della famiglia

Collezionisti

Cuori strappati

The Sandman trailer

The Sandman personaggi: scheda completa

L’uomo dei sogni, The Sandman in persona, ha il volto di Tom Sturridge nella serie Netflix. Il suo nome è Sogno e governa quell’infinito regno che visitiamo quando chiudiamo gli occhi. È membro di un’ampia famiglia, conosciuta con il nome di Endless, ovvero esseri immortali che governano i rispettivi regni.

Il Corinzio è un personaggio molto rilevante. Interpretato da Boyd Holbrock, è un incubo sfuggito che intende “assaggiare” tutto ciò che il mondo possa offrire.

Il signore dei sogni ha un emissario, Matthew il Corvo, ovvero Patton Oswalt. Mentre Sogno è rimasto prigioniero, per poco più di un secolo, il suo regno si è svuotato. Non ha però lasciato la propria postazione Vivienne Acheampong, che interpreta la bibliotecaria Lucienne.

Il mondo DC offre un personaggio che i fan delle serie TV potrebbero conoscere, Lucifer. Ben differente da quello dello show, il ruolo di Gwendoline Christie è quello di un elegante, bello e astuto sovrano dell’Inferno. La descrizione è simile a quella della serie, ma viene qui a mancare quell’innata indole buona.

Roderick Burgess è un vero e proprio ciarlatano. Un mago ricattatore che prova a intrappolare Morte ma al suo posto mette in catene il fratello Sogno. Il suo volto è quello di Charles Dance. Se si parla di occulto non si può non citare la famiglia Constantine. Tutti conoscono John ma qui ci troviamo ad avere a che fare con una sua lontana antenata, Johanna, interpretata da Henna Coleman. È una brillante negromante.

John Dee (David Thwllis) è il figlio di Ethel, ormai da tempo impazzito. È alla ricerca della verità che possa distruggere il mondo. Morte (Kirby Howell-Baptiste) è molto più che una sorella per Sogno. È senza dubbio l’essere più sensibile degli Endless. Desiderio (Mason Alexander Park) è un altro membro degli esseri immortali, incarnazione di tutto ciò che gli esseri umani possano bramare. Disperazione (Donna Preston) è la gemella di Desiderio. Il suo intervento giunge quando ogni speranza è ormai svanita. È il più cupo degli Endless.

Rose Walker (Vanesu Samunyai) è una giovane donna alla disperata ricerca del fratello scomparso. Trova una famiglia che ignorava d’avere e una connessione con Sogno dalla quale nessuno dei due può sfuggire. Abele (Asim Chaudhry) e Caino (Sanjeev Bhaskar) sono la prima vittima e il primo assassino, residenti e sudditi del Regno dei Sogni.