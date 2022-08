Concerto Jovanotti Roccella Jonica: la teoria di Jovanotti sul maltempo

In Calabria imperversa il maltempo ma il concerto di Jovanotti a Roccella Jonica si sta facendo. Il perché lo spiega Jovanotti

Il Jova Beach Party di Roccella Jonica si fa e sul caso maltempo interviene lo stesso Jovanotti. Nonostante la Calabria sia preda di temporali e maltempo diffuso sull’intera Regione, Scilla è nella morsa del fango, a Diamante c’è stata una forte bufera di vento, il concerto di Lorenzo Cherubini non è stato annullato. È successo in passato che dei lite fossero annullati per il tempo avverso o per la spiaggia ristretta come ad Albenga nel tour pre covid, in questo caso nonostante l’allerta di colore giallo non è c’è stato nessun rinvio della tappa calabrese di Cherubini.



Anche Marracash con il suo concerto è andato ieri sera tranquillamente in scena a Roccella Jonica godendosi il sold out con un pubblico in delirio, lo dimostrano le storie su Instagram postate dal rapper di Crazy Love. Andiamo con ordine. Stamattina Jovanotti ha postato su Instagram un post e ha spiegato anche nelle stories che il meteo è come la religione ognuno crede e dà fiducia alla sua app e lui ha la sua in cui si fida ciecamente. Alle 14 circa, secondo il cantante di I Love u Baby, sarebbe smesso di piovere intensamente così da permettere la buona riuscita del concerto.

A riprova Lorenzo Cherubini ha pubblicato un nuovo aggiornamento sul Jova Beach di Roccella Jonica: cancelli già aperti e poi sopralluogo per verificare che dal punto di vista tecnico il funzionamento sia ok. È stato nuovamente confermato il concerto su Instagram con la voce di Sensibile all’Estate che attende i suoi fan sulla spiaggia calabrese. Anche questa tappa del tour estivo di Jovanotti è stato oggetto di polemiche come quella delle tartarughe e dei fratini, uccelli, che il caos dell’evento rovinerebbe. Intanto per la tappa di Roccella c’è attesa per gli ospiti a sorpresa: si parlava di Miss Italia, Zeudi di Palma, e il ritorno del cantautore calabrese Brunori Sas. Nelle tappe trascorse ci sono stati Fedez, Tananai, Max Pezzali, Gianni Morandi e altri grandi artisti.