Goffredo Cerza che lavoro fa alla Brembo: prima era in Trussardi

Il fidanzato di Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza, a 26 anni di età di lavoro è già business analyst? Ma cosa significa?

Goffredo Cerza è l’uomo del momento. Fidanzato con Aurora Ramazzotti da quattro anni, 26 anni lui e 25 anni lei, diventeranno presto genitori: secondo il settimanale Chi, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è incinta del suo primo figlio. Non poteva che salire la curiosità su che lavoro fa il fidanzato di Aurora che sta per diventare papà e ci viene in aiuto Linkedin. Diversamente da quanto si credeva, non fa più il business analyst cioè colui che migliora i processi aziendali fornendosi di dati e documenti da analizzare per valutare al meglio il business di un’azienda. Da sette mesi il lavoro che fa Goffredo Cerza è Global Content Marketing Manager per l’azienda Brembo SPA. Il fidanzato di Aurora Ramazzotti è una figura professionale di rilievo perché è il responsabile globale della produzione di contenuti per il brand e anche della distribuzione seguendo una strategia ben precisa. In Italia lo stipendio medio del lavoro che Goffredo Cerza varia tra i 3000 e 4000 euro al mese.

Sul suo profilo Linkedin inoltre ha scritto una breve biografia per farsi conoscere a livello professionale. Goffredo Cerza si descrive come appassionato di auto, analisi e fitness. Innamorato di Londra, ha completato i suoi studi proprio nella capitale del Regno Unito dove ha lo status di residenza permanente. Il fidanzato di Aurora Ramazzotti è laureato in ingegneria e conseguito un Master di Science in International Business. Con il tempo si specializzato in finanza, project management e data scientist. La Brembo SPA, l’azienda dove lavora Goffredo Cerza, è quotata in Borsa ed è specializzata in impianti frenanti per veicoli.

Goffredo Cerza ha lavorato per Trussardi

Stando sempre al profilo Linkedin del fidanzato di Aurora Ramazzotti, nel suo passato c’è anche un’esperienza di lavoro in Trussardi, seppur breve. Goffredo Cerza, per l’azienda di Tomaso ex marito di Michelle Hunziker e padre delle loro figlie Sole e Celeste, ha lavorato per circa quattro mesi a cavallo tra il 2017 e il 2018. Nello specifico la sua professione era nel product e digital marketing. Si è occupato di analisi di benchmark dei prezzi dei concorrenti e dello sviluppo del merchandising a livello mondiale. Tomaso oggi a 39 anni è CEO dell’azienda di famiglia, ruolo che ricopre da 12 anni. I genitori di Goffredo Cerza lavorano invece in ambito sanitario. Il padre Fabio è figura di spicco nel settore ortopedico e traumatologico, mentre la madre Francesca Romana Malato è a capo di un poliambulatorio a Roma.

La sorella del fidanzato di Aurora Ramazzotti, a differenza del fratello, ha seguito l’ambito professionale dei genitori. Di lavoro fa la biologa molecolare. Insomma una bella famiglia aspetta l’arrivo del bebè. Aurora Ramazzotti incinta è una notizia data in esclusiva dal settimanale CHI e che riempie di gioia i fan di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti che giovanissimi, 45 anni la conduttrice e 58 anni il cantante, diventeranno nonni proprio nell’anno in cui i due sono apparsi nuovamente insieme sia in tv per Michelle Impossible sia nel video musicale della canzone Ama, dove è presente anche la figlia Aurora.