Daniele Bossari cancro alla gola, racconta l’incubo della malattia: “Una vita nuova”

Daniele Bossari ha raccontato la fine del suo incubo con il cancro alla gola: ecco le sue parole dopo la guarigione dalla malattia.

“Sono vivo e ve lo posso raccontare” spiega Daniele Bossari, il celebre conduttore radiofonico e televisivo 47enne, nel suo più recente post su Instagram, pubblicato questa mattina. Negli ultimi tempi, le sue apparizioni sui social erano diventate meno frequenti, e oggi ha spiegato perché: negli ultimi mesi ha infatti dovuto affrontare una grave malattia, un cancro alla gola, di cui oggi ha comunicato la guarigione.

Ma nel suo racconto di come ha superato il morbo, Bossari ha parlato anche e soprattutto delle sue sensazioni e di come, mentre i medici si prendevano cura del suo corpo attraverso la chemioterapia, lui ha dovuto imparare a prendersi cura della sua mente e del suo animo. “Questa malattia ha rappresentato per me una potentissima forma iniziatica” ha scritto.

Daniele Bossari e il cancora alla gola: come ha superato la malattia

Il conduttore ha spiegato che, in questa difficile esperienza, si sono rivelati fondamentali tutti gli “insegnamenti dettati da tutti i libri letti, i testi spirituali, le meditazioni“, che lo hanno aiutato a mettersi a confronto con la malattia e ad accettarla.

Per raccontare questa storia su Instagram, Daniele Bossari ha scelto di pubblicare una sua foto in cui regge in mano una carta dei tarocchi, “L’appeso”, che rappresenta la situazione che ha vissuto negli ultimi mesi, in bilico tra la vita e la morte, “è colui che si svuota per divenire recipiente di forze luminose”.

Il cancro alla gola che lo ha colpito, continua, lo ha costretto a rivedere la sua scala di valori, per individuare le nuove priorità della sua vita. “La prima è l’amore” dice, intendendo sia l’amore della sua famiglia e delle persone che gli sono state accanto in questo momento difficile, sia l’amore per la vita in sé, “Di fronte allo paura della morte ogni cosa diventa più vivida”.

Nella chiusura del suo post su Insagram, Daniele Bossari ha promesso che prossimamente racconterà l’esperienza della malattia in maniera più approfondita, “penso che la condivisione del racconto dia conforto a chi sta passando momenti delicati simili al mio, e allo stesso tempo mi aiuta ad alleggerirmi, lasciando spazio ad una vita nuova“.