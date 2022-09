Francesco Oppini nuova fidanzata | chi è: perché ha lasciato Cristina Tomasini?

Chi è la nuova fidanzata di Francesco Oppini? Il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini ha archiviato la storia con l’ex Cristina Tomasini.

Il Grande Fratello VIP gli ha donato la visibilità a lungo ricercata. Dal mondo del calcio a quello dell’intrattenimento televisivo, fino a ottenere un ruolo come “affetto stabile” negli studi di Oggi è un altro giorno, al fianco di Laura Freddi, condotto da Serena Bortone. Francesco Oppini ha una nuova fidanzata e il suo nome è Francesca Viverit. Annunciata ufficialmente sui social la loro relazione, scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Francesco Oppini fidanzata: chi è

Non si può dire che la vita sentimentale del figlio di Alba Parietti non sia movimentata. Dopo le tante voci circolate su Tommaso Zorzi, dopo lo stretto legame evidenziato durante il Grande Fratello VIP, Francesco Oppini ha una nuova fidanzata. Il suo nome è Francesca Viverit e prende il posto di Cristina Tomasini. Quest’ultima, ormai ex archiviata, sembrava poter essere quella giusta e ancora oggi non si conoscono le ragioni della loro rottura.

Dalle voci sull’addio a giugno all’annuncio della sua nuova relazione. Al suo fianco vi è ora Francesca Viverit. Una ventata d’aria fresca per Oppini, dal momento che la sua metà vive ben lontana dal mondo dello spettacolo. Le cose sono state rese ufficiali, con l’ex gieffino che avrebbe già presentato la fidanzata ai genitori e alcuni parenti.

Le informazioni in merito a Francesca Viverit non sono molte. Come detto, non lavora nel mondo dello spettacolo. Il suo profilo Instagram è privato e le sue apparizioni pubbliche online sono unicamente nelle stories e nei post del fidanzato. Sappiamo che studia Scienze dei Servizi Giuridici presso l’Università Statale di Milano e che abita a Basiglio, in provincia del capoluogo lombardo. Stando a quanto si legge sul suo profilo Facebook, in passato è stata una nuotatrice a livello agonistico e ha anche insegnato nuoto.

Francesco Oppini e Cristina Tomasini: perché si sono lasciati

Tutta l’attenzione è ora rivolta a Francesca Viverit, ma i fan non possono non chiedersi perché Francesco Oppini e Cristina Tomasini si siano lasciati. Sembravano una coppia molto solida e durante il GF VIP lui le aveva giurato amore eterno. Dopo quattro anni di relazione si sono detti addio, nonostante lui avesse abbandonato il reality proprio per tornare da lei, con il chiaro intento di sposarla.

Intervistato da Giada Di Miceli su Radio Radio, si era mostrato poco propenso a parlare della sua vita privata. Qualcosa non andava e i fan di Francesco Oppini lo avevano ampiamente capito. Una motivazione ufficiale manca, ed ecco cosa è stato reso noto invece: “Non è cambiato nulla nella mia vita. Ci sono dei momenti in cui le cose vanno bene e altri in cui vanno meno bene. Ognuno ha i suoi alti e bassi su tutto”.