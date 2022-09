Vittoria Gassman chi è la mamma | 100 anni Vittorio Gassman

Vittoria Gassman è la secondogenita del grande attore Vittorio: nel centenario della nascita del padre, scopriamo chi è la madre della donna

Nel centenario della nascita del grande attore Vittorio Gassman, la figlia Vittoria lo ricorda nello studio di “Oggi è un altrio giorno“, trasmissione condotta da Serena Bortone su Rai 1. Un grande omaggio, naturalmente, ad uno dei più iconici protagonisti della sfera attoriale italiana, ma anche per ricordare chi è stata Shelley Winters, la madre di Vittoria, attrice statunitense che nel 2006 è scomparsa.

Shirley Schrift all’anagrafe, si è trattato di una delle attrici più famose e quotate negli Stati Uniti, tanto da avere il nome sulla Walk of Fame di Hollywood, precisamente al 1750 di Vine Street, non proprio un evento che capita a tutti.

Ha studiato recitazione all’Hollywood Studio Club e, come compagna di stanza, aveva nientemeno che Marylin Monroe. Televisione e cinema, nel corso della sua carriera ha partecipato anche a molte produzioni italiane; attrice dal gran talento ed impegnata in produzioni di un certo rilievo, può vantare anche due Premi Oscar come miglior attrice non protagonista. La prima statuetta fu per “Il diario di Anna Frank” nel 1960, poi donata all’Anna Frank Museum, lei che era di origini ebraiche, mentre la seconda nel 1966 con “Incontro al Central Park”.

Molto amica dell’ex presidente John F. Kennedy, era impegnata nel sociale e si è spesa anche per la causa Martin Luther King. Anche la vita privata fu piuttosto turbolenta; non solo il matrimonio durato un anno e mezzo con Vittorio Gasman, ma anche le nozze con Anthony Franciosa ed i flirt con Marlon Brando, Burt Lancaster e William Holden tra gli altri.

Vittorio Gassman, quattro figli e quella particolarità curiosa

Una vita privata, anche per Vittorio Gassman, decisamente molto attiva; ben quattro i figli avuti, tutti da madri differenti. Il più noto al grande pubblico è certamente Alessandro, attore di televisione – molte le serie tv all’attivo, non ultima “I bastardi di Pizzofalcone” – e cinema peraltro molto amato dagli italiani. Ed è l’unico che, legalmente, ha modificato il suo cognome aggiungendo la seconda “N”, trasformandolo, di fatto, in Gassmann.

Alessandro, però, è il terzogenito; Paola è la prima figlia, avuta dalla prima moglie, Nora Ricci. Oggi è un’attrice teatrale. Dall’unione con Shelley Winters, invece, è nata Vittoria, unica a non seguire le orme dei genitori (e dei fratelli); lei è un medico. Detto di Alessandro, nato dall’attrice francese Juliette Manyel, ultimo in ordine temporale Jacopo, avuto da Diletta D’Andrea, oggi regista.