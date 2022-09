Come sta la salute della Regina Elisabetta II? È accaduto qualcosa all’amatissima sovrana? Il comunicato di Buckingham Palace preoccupa tutti.

Il 21 aprile 2022 è stata raggiunta l’età di 96 anni per la Regina Elisabetta II. Ciò comporta una serie di problematiche fisiche quasi ovvie per una donna vicina al centenario. I sudditi e in generale tutti i suoi ammiratori nel mondo sono preoccupati, dal momento che alcune voci di corridoio sono state confermate da un breve comunicato diramato da Buckingham Palace. Sul sito ufficiale, così come sui social, si può leggere quanto segue: “In seguito a ulteriori controlli avvenuti stamattina, i dottori della Regina si sono detti preoccupati per la sua salute, raccomandandole di restare sotto controllo medico. La sovrana resta a riposo a Balmoral”.

Regina Elisabetta salute

Nel comunicato ufficiale non viene svelato il motivo della preoccupazione dei medici per la salute della Regina Elisabetta II. Qualcosa era però già trapelato nella giornata di ieri, mercoledì 7 settembre. Un incontro molto importante era stato posticipato su ordine dei dottori. La sovrana, di ben 96 anni ormai, avrebbe dovuto avere un meeting virtuale con il suo Consiglio privato. Nulla da fare, dal momento che il giorno prima si era già sottoposta al faccia a faccia con il nuovo Primo Ministro, Liz Truss, il 15esimo dei suoi 70 anni di regno.

“Dopo una giornata molto piena, ieri, sua Maestà ha accettato i consigli dei suoi medici di riposare. Ciò vuol dire che l’incontro con il suo Consiglio privato, che si sarebbe dovuto svolgere in serata, sarà riorganizzato”. Nessuna fonte conferma il ricovero in ospedale ma serpeggia preoccupazione. È possibile che i controlli dei suoi dottori proseguiranno per l’intero corso della settimana.

AGGIORNAMENTO – Sarebbero preoccupanti le condizioni della Regina Elisabetta. Il comunicato di Buckingham Palace lasciava trapelare una certa tranquillità ma le cose non starebbero esattamente così. La BBC ha interrotto le proprie trasmissioni per parlare dello stato di salute di Sua Maestà, riportando inoltre come la famiglia reale si stia recando a Balmoral, così da accertarsi del suo stato e starle al fianco.