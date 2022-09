Ficarra e Picone: Incastrati 2 quando esce su Netflix

Incastrati 2: quando tornerà la serie Netflix ideata e interpretata dal duo comico siciliano Ficarra e Picone? Ecco le informazioni sulla data d’uscita.

C’è grande attesa per Incastrati 2, la seconda stagione della fortunata serie Netflix con protagonisti Ficarra e Picone, i due celebre comici siciliani stavolta nei panni di una coppia di tecnici tv che rimangono loro malgrado coinvolti in un delitto che coinvolge addirittura la mafia.

Una parodia delle serie poliziesche in salsa siciliana, realizzata nel corso del 2021 e distribuita su Netflix nel gennaio 2022, ottenendo immediatamente un ottimo successo di pubblico e di critica. Così, la produzione ha deciso di mettere subito in cantiere un sequel, le cui riprese sono iniziate a Palermo già lo scorso maggio. Ora i fan si chiedono però quando potremo finalmente vedere sulla piattaforma di streaming Incastrati 2.

Incastrati 2: la data di uscita della serie di Ficarra e Picone

Si sa ancora poco della seconda stagione di Incastrati, se non che di sicuro ci sarà, che è già stata girata nei mesi scorsi e che uscirà ovviamente su Netflix. Ficarra e Picone sono stati riconfermati come autori, registi e attori protagonisti, proseguendo gli eventi della prima stagione, della quale Incastrati 2 dovrebbe ricalcare la formula produttiva: 6 episodi da mezz’ora circa ciascuno.

Una data d’uscita ufficiale non è stata ancora comunicata, ma la pubblicazione della serie su Netflix avverrà probabilmente nel giro di pochi mesi, dato che in questo momento sta venendo ultimata la fase di post-produzione, dopo le riprese di maggio.

In quell’occasione, La Repubblica ipotizzava che i fan avrebbero potuto vedere i nuovi episodi di Incastrati “alla fine del 2022 o, al massimo, all’inizio del 2023“. Da allora non sono uscite altre informazioni, per cui queste previsioni appaiono come ancora valide.