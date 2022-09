Ospiti Mara Venier prima puntata Domenica In 11 settembre 2022

Scopriamo gli ospiti della prima puntata di Domenica In che andrà in onda oggi 11 settembre 2022: grandi sorprese per la nuova edizione

E’ tutto pronto, in casa Rai, per una nuova stagione di Domenica In, con ancora al timone Mara Venier per la 14ma edizione della sua carriera. Una stagione importante, perché segna il sorpasso su un altro decano dei conduttori della Rai ma della storia della tv italiana, Pippo Baudo.

Domani, alle 14, prenderà il via la prima puntata e, come ogni anno che si rispetti, vi saranno anche alcune novità. In primis la sigla, realizzata appositamente per il contenitore della rete ammiraglia di Viale Mazzini da Mara Venier stessa, Andrea Sannino e Franco Ricciardi, con Sannino che spesso nelle scorse edizioni è stato presente in studio con il suo cavallo di battaglia “Abbracciame“, una sorta di inno degli italiani durante il lockdown. “Un giorno eccezionale” si intitolerà e c’è grande curiosità nel sentire le parole della sigla.

“A Domenica In non so dire di no, sebbene dica che ogni anno è l’ultima” ha sostenuto la conduttrice, “mi ha dato tutto questo programma, ad iniziare dall’affetto del pubblico” ha poi aggiunto. “E’ nel mio cuore” ha svelato spiegando anche, forse, uno dei motivi del grande successo che riscuote. “Non sono mai uscita in 14 anni il sabato sera perché leggo ogni notizia sull’ospite e le cose più importanti le memorizzo” ha ammesso.

Domenica In, gli ospiti: grandi nomi per la prima puntata

Nella prima puntata, con ogni probabilità, sarà dato grande spazio sia alla commemorazione dell’attentato alle Torri Gemelle ed agli Stati Uniti dell’11 settembre 2001 – cade il 21mo anniversario – che alla morte della Regina Elisabetta II, con l’incoronazione di suo figlio Re Carlo III.

Non mancheranno, però, tantissimi ospiti, e tutti di rilievo, per un battesimo davvero pirotecnico. I nomi sono stati annunciati dalla stessa Mara Venier nella consueta conferenza stampa di presentazione. In studio ci sarà Loretta Goggi, ma anche il giornalista nonché conduttore de “La vita in diretta” Alberto Matano, cui la Venier ha officiato le sue nozze non più tardi di qualche mese fa. Il conduttore sarà protagonista di alcune gag con la Goggi e la stessa Venier.

In tema di attualità, invece, sarà presente Stefania Matteuzzi, la sorella della 57enne Alessandra assassinata a Bologna. In studio, poi, anche Pierluigi Diaco che presenterà “Bella Ma”, il suo nuovo programma, mentre in collegamento da Milano Mara Maionchi che svelerà qualche succosa anteprima su “Nudi per la vita”, il programma che la vedrà protagonista nelle vesti di conduttrice. E, per finire, ospiti anche Claudio Santamaria e sua moglie Francesca Barra.