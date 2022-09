Warcraft film 2 si farà? Quando esce

Il film di Warcraft 2 si farà? I fan dell’amatissimo gioco attendono con ansia il secondo capitolo dopo la pellicola del 2016. A che punto sono i lavori?

Tra il 2016 e oggi il mondo del cinema è stato stravolto. Su questo non ci sono dubbi. La pandemia ha cambiato le regole del gioco, di fatto mettendolo addirittura in pausa per un anno e poco più. Produzioni interrotte, rinviate e cancellate, a fronte di un mercato non più in salute come un tempo. I tempi si sono allungati e la voglia di rischiare, già non ai massimi storici, è precipitata. Ecco spiegato perché il film di Warcraft 2 non è ancora stato realizzato.

Il primo, ha incassato 47 milioni di dollari, circa, nel solo Nord America. Cifre alle quali vanno aggiunti i 386 milioni nel resto del mondo. Un risultato decisamente eccellente, che ne ha fatto il film tratto da un videogioco con il più alto incasso al mondo. Il pubblico aveva voglia di un gioco tratto da questo vasto universo e la curiosità li ha spinti in sala. Le reazioni sono però state contrastanti. La critica si è unita in un quasi generale giudizio negativo ma la fanbase ha retto e sperato in un secondo capitolo migliore.

Warcraft film 2 quando esce

Per trovare informazioni sul film di Warcraft 2 occorre andare indietro nel tempo di due anni, a settembre 2020. Nonostante fosse l’anno del Covid, come tutti lo ricorderemo purtroppo, non mancavano rumor relativi a nuove produzioni cinematografiche. Una di queste era proprio Warcraft 2. Il successo in termini di incasso di Warcraft – L’inizio di Duncan Jones faceva ben sperare. Se non fosse stato per la pandemia è possibile che il rischio sarebbe già stato corso, ignorando le critiche negative della stampa.

Occorre far meglio per conquistare il cuore del pubblico americano, che ha portato in cassa meno di 50 milioni la prima volta. Il botteghino globale ha evitato il disastro ma soprattutto fa sperare in un sequel. Il progetto iniziale del regista era di proporre una trilogia ma, come per Prince of Persia con Jake Gyllenhaal o Tomb Raider con Alicia Vikander, l’opinione pubblica ha di fatto deciso di non dare neanche una vera chance al progetto, attendendo magari di recuperarlo in streaming mesi o anni dopo.

Non sappiamo quando uscirà Warcraft 2 o se mai si farà. Ciò che resta sono le parole di Jones: “Il primo film parla della creazione del mondo e mostra Durotan che aiuta suo figlio a fuggire da un pianeta morente. L’idea è che Thrall realizzasse quella visione di Durotan nell’arco della trilogia, così da creare una nuova patria per gli Orchi. Nel sequel lo vedremmo da adolescente”.

Del soggetto del primo film si è occupato Chris Metzen, ben noto sceneggiatore che ha caratterizzato storia e personaggi. Proprio un suo post su Twitter di settembre 2020 ha riacceso la speranza di Warcraft 2. Ha infatti condiviso un link che parla proprio della possibilità di Legendary di dare il semaforo verde al sequel. Non resta che attendere qualche aggiornamento da lui o da Duncan Jones. Il sogno resta vivo.