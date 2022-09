Terra Amara quando va in onda cambio orario

Terra Amara quando va in onda la soap opera trasmessa da Canale 5: tutte le novità sul cambio di orario

Gli amanti della soap opera turca Terra Amara hanno avuto una brutta notizia negli ultimi giorni: la loro serie tv è stata sospesa. Un duro colpo per tutti coloro che seguono assiduamente la vicenda di Zuleyha e Yilmaz e ora sono costretti a interrompere la visione. L’ultima puntata della soap opera turca è andata in onda venerdì 16 settembre, chiudendo poi i battenti da lunedì 19 settembre per lasciare spazio nel palinsesto prima allo speciale sui funerali della defunta Regina Elisabetta II d’Inghilterra e poi al ritorno di Uomini e Donne.

Canale 5 dunque si ridisegna intorno ai suoi show di punta, perché oltre al dating di Maria De Filippi tornano in fascia giornaliero anche Amici 22 e il Grande Fratello Vip 7, anche loro ripartiti negli scorsi giorni. Ma quindi che ne sarà di Terra Amara? Nessuna paura, lo stop è solo una pausa e la soap turca tornerà in televisione a breve.

Terra Amara quando va in onda

Per tornare a vedere Terra Amara occorre attendere la fine di un’altra soap opera che sta andando in onda su Canale 5: Una vita. La serie spagnola è ormai terminata da tempo in patria e in Italia stanno andando in onda le ultime puntate. La fine della soap iberica è prevista per i primi di novembre, salvo ovviamente rinvii e spostamenti. A quel punto potremo rivedere su Canale 5 anche Terra Amara, pronta a tornare con il resto delle vicende di Zuleyha, Yilmaz e tutti i restanti protagonisti.

L’orario di messa in onda di Terra Amara, al suo ritorno a novembre, sarà presumibilmente dalle 14:10 circa alle 14:50 circa, prima dunque dell’appuntamento con Uomini e Donne, nell’esatto slot in cui oggi va in onda Una vita. Una staffetta dunque, ideata proprio per lasciare spazio allo show di Maria De Filippi: ci sarà da pazientare un po’, ma tra poco più di un mese Terra amara tornerà ad animare i pomeriggi degli spettatori di Canale 5.

In attesa che Terra Amara torni in programmazione, andiamo a scoprire un po’ di anticipazioni su ciò che ci aspetta. Stando alle indiscrezioni che vengono dalla Turchia, assisteremo a un nuovo colpo di scena causato da uno scatto d’ira di Demir e inoltre Taman deciderà di vendicarsi di Yilmaz danneggiandogli la macchina. Le macchinazioni portano Mujgan e Zuleyha a finire in pericolo di vita e ciò dunque porterà Demir a volersi vendicare. Intrighi, vendette e colpi di scena quindi saranno tutto ciò che ci aspetta quando Terra Amara tornerà in onda a partire da novembre.