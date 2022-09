Cinquanta sfumature di rosso: come finisce ultimo film della saga

Cinquanta sfumature di rosso è un film del 2018 diretto da James Foley. terzo e ultimo capitolo della fortunata saga erotica: scopriamo come finisce.

Arriva infine alla conclusione la saga di Cinquanta sfumature di grigio, ispirata alla serie di romanzi erotici scritti da E. L. James: la regia di questo terzo e ultimo capitolo, intitolato Cinquanta sfumature di rosso (o Fifty Shades Freed, in originale) vede la riconferma di James Foley, autore del film precedente, e ovviamente nel cast ci sono sempre Dakota Johnson e Jamie Dornan.

Tra gli interpreti troviamo alcune novità ma soprattutto numerosi ritorni, a partire da quello di Eric Johnson, che recita la parte di Jack Hyde, divenuto il vero cattivo di turno, dopo aver giurato vendetta contro Christian Gray nel finale di Cinquanta sfumature di nero. Come finisce, dunque, la saga sadomaso-romantica di Christian e Ana? Continuate a leggere per scoprirlo!

Cinquanta sfumature di rosso: il finale del film

Ana e Christian si sono sposati, ma le cose tra loro non sono certo facili: le manie di controllo di lui continuano a mettere a dura prova la pazienza della ragazza, che si ritrova con una squadra di bodyguard a proteggerla dalle minacce del suo vecchio capo Jack Hyde. Christian non vuole che Ana esca dalla nuova casa-fortezza che le ha comprato, e le deve spiegargli che vuole avere maggiore libertà.

Le cose si complicano ulteriormente quando Ana rivela al marito di essere incinta, e la reazione dell’uomo è abbastanza inaspettata: turbato, Christian si rifugia in un locale a ubriacarsi, e successivamente contatta Elena Lincoln, la sua ex-amante. Quando Ana viene a scoprire la cosa, comprensibilmente, non la prende proprio bene. La situazione può andare ancora peggio? Eccome se può, perché Hyde esce su cauzione, rapisce Mia, la sorella di Christian, e chiede per lei un riscatto di 5 milioni di dollari, minacciando di ucciderla!

Avvertita di non dire nulla a nessuno, Ana deve procurarsi il denaro da sola in banca, e la cosa fa insospettire Christian, che inizialmente pensa che la ragazza lo stia lasciando, ma poi ci ragiona su e riesce a venire a capo del mistero, collegandolo al recente rilascio del suo rivale e alla mancanza di informazioni su sua sorella. Ana, però, non è affatto una sprovveduta, e va all’incontro con Jack Hyde portandosi una pistola, con la quale spara all’uomo, ferendolo. Christian, localizzata sua moglie, la raggiunge assieme ai suoi addetti della sicurezza e alla polizia, arrestando il ricattatore.

Rimasta ferita nella colluttazione, Ana si sveglia tre giorni dopo in ospedale e trova Christian al suo fianco. Le emozioni degli ultimi giorni hanno fatto finalmente capire all’uomo quando sia importante per lei la gravidanza, e il loro rapporto fa un ulteriore passa avanti: diventeranno genitori. Nel frattempo, però, Christian deve chiudere un capitolo del suo passato, quello del difficile rapporto con la sua famiglia biologica, che lo ha abbandonato ancora in fasce: la coppia riesce a rintracciare la tomba della madre biologica di Christian, così che lui possa portarle dei fiori.

Nel finale di Cinquanta sfumature di rosso scopriamo anche le motivazioni dello psicotico Jack Hyde e della sua ossessione per Christian Gray: anche se il protagonista non ne ha alcuna memoria, i due sono cresciuti assieme nella stessa casa-famiglia. Hyde rinfacciava a Christian di avergli “portato via” il posto come figlio della ricca famiglia Gray, e da allora non ha fatto altro che cercare vendetta contro di lui.

Arriva l’epilogo del film (e della trilogia), e vediamo, otto mesi dopo, Ana dare alla luce Teddy. Un anno dopo, la coppia aspetta un altro bambino, stavolta una femmina.