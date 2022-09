Imma Tataranni 2 e Mina Settembre 2 quando esce: date ufficiali

Imma Tataranni 2 e Mina Settembre 2 sono da tempo attese dai fan, e ora finalmente abbiamo delle date d’uscita definitive: scopriamo quando arriveranno.

L’attesa è stata lunga e complicata, ma ora finalmente abbiamo le date di uscita delle nuove puntate di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore e di Mina Settembre, due delle fiction Rai di maggior successo dell’ultimo periodo, sono state finalmente rese note.

A complicare le cose ci è messa un po’ anche la politica: le elezioni anticipate del 25 settembre hanno costretto la Rai a modificare più volte i suoi programmi, facendo slittare in avanti di alcuni giorni l’uscita delle nuove stagioni delle due serie.

Alla fine, però, i fan possono tirare un sospiro di sollievo: non ci sarà bisogno di attendere ancora troppo a lungo per vedere ritornare le due eroine televisive, interpretate rispettivamente da Vanessa Scalera e Serena Rossi. Scopriamo assieme quando sono state fissate le ormai imminenti uscite delle nuove puntate.

Imma Tataranni 2 quando esce

La seconda parte della seconda stagione di Imma Tataranni è prevista in uscita subito dopo le elezioni del 25 settembre. Dopo che la prima parte della seconda stagione, che è stata divisa in due tranche da quattro episodi l’una, è andata in onda tra il 26 ottobre e il 9 novembre 2021, le ultime quattro puntate arriveranno su Rai 1 a partire da martedì 27 settembre. La serie proseguirà con un secondo appuntamento già il 29 settembre, per poi essere trasmessa di nuovo nei due mercoledì successivi, il 6 e il 13 ottobre.

Si sa ancora poco della trama di queste quattro nuove storie del sostituto procuratore più amato della televisione italiana, ma di sicuro Imma dovrà risolvere un po’ di questioni rimaste in sospeso dalla prima parte della stagione, come il suo matrimonio con Pietro e il rapporto con Calogiuri. Alcune indiscrezioni lasciano intendere che, dopo aver scoperto l’identità di suo padre, la protagonista possa andare ulteriormente ad approfondire le proprie origini. Il primo episodio, che andrà in onda il 27 settembre, si intitolerà Il peso dell’anima.

Mina Settembre 2 quando esce

Storia diversa, rispetto a Imma Tataranni, per la seconda stagione di Mina Settembre, la serie che vede Serena Rossi nei panni dell’assistente sociale napoletano tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni. La prima stagione è stata trasmessa da Rai 1 a inizio 2021, e la seconda ha tardato un po’ di più a essere prodotta, ma anche in questo caso la sua uscita è ormai imminente: stiamo parlando di domenica 2 ottobre. La stagione proseguirà, come la precedente, per 12 episodi da 50 minuti, trasmessi a coppie ogni sera.

Le prime 12 puntate di Mina Settembre ci hanno lasciato con la protagonista in sospeso, sia nella vita sentimentale, sia in quella famigliare. Sarà da qui che dovrà ripartire necessariamente la nuova stagione: dopo aver scoperto che Gianluca è in realtà il suo fratellastro, Mina deve capire come comportarsi con lui e anche con Irene. Nel primo episodio, però, un attentato a Claudio la spingerà a riavvicinarsi a lui, mentre nel frattempo Olga parte per una crociera intorno al mondo.

Nella puntata seguente, Mina deciderà di rivolgersi a una psicoterapeuta, non riuscendo più a sopportare la tensione creatasi con Domenico e non avendo altre persone con cui confidarsi, dopo la rottura con Irene. Claudio cerca di darle una mano con questa situazione, quando in casa irrompe la chiassosa zia Rosa.