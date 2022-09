Johnny Depp fidanzata: chi è Joelle Rich FOTO

La nuova fidanzata di Johnny Depp è Joelle Rich. L’attore torna a far parlare di sé dopo il processo contro l’ex moglie Amber Heard.

Una storia d’amore nata grazie a una delle cause legali legate ad Amber Heard. Oggi Johnny Depp ha ritrovato il sorriso al fianco di Joelle Rich e i fan sono curiosi di saperne di più. Chi è la donna che sembra avergli rubato il cuore? Il celebre attore ha 59 anni e una vita sentimentale alle spalle alquanto complessa. Tutto sembrava andare per il verso giusto dopo le storie d’amore nate e defunte negli anni ’90, di cui la più importante con Winona Ryder. Dopo aver chiuso con Kate Moss, con non poche polemiche e storie inventate e smentite in tribunale, ha conosciuto la cantante e attrice francese Vanessa Paradis.

Era il 1998 e i due convivono per ben 14 anni, avendo due figli, Lily-Rose Melody e John Christopher Depp III. Tutto è stato stravolto dall’incontro con Amber Heard sul set di The Rum Diary. I due si sono anche sposati ma il matrimonio è durato appena 15 mesi, terminando in un noto processo che ha coinvolto mediaticamente il mondo intero.

Johnny Depp fidanzata: chi è

Durante il processo contro Amber Heard, i fan avevano dato grande importanza a gesti e sguardi con Camille Vasquez, uno dei suoi avvocati. L’affascinante legale è di fatto divenuta una celebrità. Ha subito messo a tacere le voci, però, definendo tali rumor sessisti. Il solo fatto d’essere una donna non dovrebbe dare il via a tali gossip: “Tengo molto ai miei clienti e se parlo di noi mi riferisco all’intera squadra. Siamo diventati molto amici ma questo gossip è non etico e sessista. Allo stesso tempo non posso dirmi sorpresa”.

La nuova fidanzata di Johnny Depp è però un suo avvocato. Joelle Rich lo ha infatti difeso nel processo per diffamazione contro il Sud nel Regno Unito. Sconfitta in tribunale, vincente in amore. US Weekly riporta come la donna fosse in Virginia per dare supporto emotivo all’attore, nonostante non avesse alcun obbligo professionale. Tutto ciò ha dato il via a un’investigazione mediatica che ha portato a scoprire come i due si siano incontrati discretamente in albergo nei primi mesi della loro relazione.

Una discrezione dovuta principalmente alla situazione sentimentale di lei. Al tempo era infatti sposata, anche se il suo matrimonio era ormai giunto al termine. Oggi è separata e vive in una casa separata rispetto al marito. Il divorzio, però, non è ancora stato formalizzato in via definitiva.

Non è ancora chiaro quando sia nata di preciso questa storia d’amore e nessun commento ufficiale è stato offerto alla stampa. L’unica voce, per ora, è quella di una fonte vicina alla presunta coppia: “Si tratta di una cosa seria e la chimica tra loro è alle stelle”.

Ma chi è Joelle Rich? Sappiamo che è un’avvocatessa di grande fama, avendo rappresentato Johnny Depp, partner dello studio Shillings. È britannica e madre di due figli. Non è estranea a casi mediaticamente rilevanti, avendo già rappresentato Meghan Markle quando dei tabloid pubblicarono la sua lettera scritta a mano al padre Thomas.