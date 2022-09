Addio Icardi: Wanda Nara e L-Gante dopo la separazione

La separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara è ufficiale. Dopo tanto gossip, la showgirl ha confermato tutto.

É davvero finita tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Di crisi di coppia si parlava ormai da tanto tempo, a partire dal presunto tradimento di lui. Un baratro dal quale i due non sono più usciti. Dalla distanza a causa del lavoro alle tante indiscrezioni, passando per il declino della carriera calcistica di lui, che si era affidato proprio alla moglie come agente sportivo. Il 2019 è stato l’anno del divorzio forzato dall’Inter. È andato al PSG per rilanciarsi e affermarsi in maniera definitiva.

Dopo un inizio promettente, però, è rimasto fuori squadra, fino a essere nuovamente costretto all’addio. Trovare una squadra disposta a puntare su di lui era però difficile, considerando l’elevato ingaggio e i presunti problemi personali.

Alla fine ha accettato come Mertens e altri l’offerta del Galatasaray. Una nuova avventura, senza sua moglie e i suoi figli. La situazione appare tesa e, come nel divorzio Totti-Blasi, le strategie di comunicazione dei due sono molto diverse.

Wanda Nara a Icardi si separano

Da anni si parla della crisi tra Wanda Nara e Icardi ma ora è ufficiale. La coppia si separa e a dare l’annuncio è proprio la showgirl argentina. Ha deciso di uscire allo scoperto e mettere le cose in chiaro una volta per tutte. Una storia su Instagram in cui ha scritto: “Meglio che si sappia da me. è molto doloroso vivere questo momento. Data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche, però, è preferibile si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare dettagli su questa separazione. Vi chiedo per favore di capire, anche per i nostri figli”.

Una situazione non insolita per i due ma stavolta sembra davvero finita. L’atteggiamento di Mauro Icardi è però diverso da quello dell’ormai ex. Anche lui si è ritrovato a gestire la curiosità dei fan sui social. A uno di loro ha deciso di rispondere in una storia Instagram: “Come già detto mille volte, non siamo separati. Sta terminando questo impegno lavorativo in Argentina e poi la ritroveremo a casa. Manca molto sia a me che ai miei figli. Ti Amo, Wanda Nara”.

Le parole di lei giungono però poche ore dopo, rompendo forse una sorta di accordo privato. Allertato l’ex, ecco che la storia di Mauro Icardi sparisce nel nulla, cancellata perché ormai chiaramente falsa in quelle dichiarazioni di facciata. Considerando gli eventi passati, però, è impossibile non chiedersi se si tratti di una crisi passeggera come le precedenti.

Lo stesso calciatore aveva scritto in quella stori sparita che ai due piace spesso giocare con il gossip, alimentando quelle voci inventati dai media. Nella sua risposta al fan, inoltre, si era spinto oltre, suggerendo anche la possibilità che in seguito i due potessero mettere in cantiere un altro figlio. Davvero troppo come storia di copertura.

Wanda Nara e L-Gante: nuovo fidanzato

In Argentina uno dei gossip più ricorrenti è quello di Wanda Nara e L-Gante. È lui il motivo della rottura con Mauro Icardi? Sappiamo come le indiscrezioni dal Sud America vadano prese con le pinze, ma dopo l’annuncio della showgirl su Instagram, è lecito pensare ci possa essere del vero nelle indiscrezioni sul famoso cantante.

Anche in questo caso Wanda Nara avrebbe scelto un uomo più giovane di lei. Ancora molto avvenente, l’ex signora Icardi compirà 36 anni a dicembre 2022. L-Gante ne ha invece 22. Si è affermato nel mondo del Rkt, variante del raggaeton, riscuotendo un enorme successo. Ha ben 5 milioni di follower su Instagram (ancora ben distante da lei, che ne vanta quasi 15 milioni).

Mentre Mauro Icardi è a Istanbul per giocare con la maglia del Galatasaray, Wanda Nara è tornata in Argentina per impegni di lavoro. Deve registrare le puntate del programma televisivo Quien es la mascara? (Il cantante mascherato), dove ha il ruolo di giudice. Secondo i media locali i due si starebbero frequentando. Difficile pensare che lei possa venire allo scoperto proprio ora, ma chi può prevedere i prossimi mesi. Una volta archiviata la pratica Mauro Icardi, potrebbero iniziare a spuntare le prime fotografie.

Il gossip è nato nel corso del programma Socios del espectaculo. Lo ha lanciato Mariana Brey: “Sono davvero molto vicini e mi dicono che è una cosa recente”. Scendendo nei dettagli, si parla di una festa cui L-Gante ha preso parte, facendo includere anche Wanda Nara che non era nella lista degli invitati. L’esperta di gossip sottolinea come il suo essere sola a Buenos Aires le consente di uscire tutte le sere. Viene dunque da chiedersi se il matrimonio fosse già in rottura o se, dopo Maxi Lopez, Wanda Nara sia passata a una nuova storia ancora attraverso il tradimento.