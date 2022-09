Da Noi a Ruota Libera oggi: ospiti di domenica 25 settembre

Francesca Fialdini conduce una nuova puntata di Da Noi a Ruota Libera su Rai 1. Ecco gli ospiti di domenica 25 settembre.

Dopo l’interessante intervista ad Amanda Lear, che ha annunciato un film sulla sua lunga carriera, Francesca Fialdini è pronta per i suoi nuovi ospiti. Un programma davvero interessante per questa puntata, che sarà ricca di attrici e attori.

Uno sguardo che va dal mondo del cinema a quello della fiction italiana. Chiunque volesse vedere la puntata di Da Noi a Ruota Libera potrà farlo collegandosi su Rai 1 a partire dalle ore 17.20. Il tutto è inoltre recuperabile in streaming su Rai Play, la cui app è presente su tutte le piattaforme: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

Tra gli ospiti del programma spazio a Elena Sofia Ricci, pronta a vivere una fase molto importante della sua carriera. La celebre attrice è infatti sul punto di debuttare come regista teatrale. Porterà in scena lo spettacolo Fedra (tragedia di Seneca). Il grande pubblico dovrà però dirle addio sul set di Che Dio Ci Aiuti. Ha infatti considerevolmente ridotto la propria presenza nell’amata fiction, per poi lasciarla del tutto al termine di questa settima stagione. Era importante per lei dedicarsi ad altro, come Fiori sopra l’inferno, serie thriller in cui interpreta una detective, ispirata all’omonimo romanzo di Ilaria Tuti.

Claudia Pandolfi e Max Tortora presenteranno invece Siccità, il nuovo film di Paolo Virzì, presentato in anteprima presso la Mostra del Cinema di Venezia. I due fanno parte di un ricchissimo cast di grande talento. Il film è ambientato in una Roma dove non piove da circa tre anni. Ciò provoca una totale mancanza d’acqua e una terrificante sete nella popolazione, la cui mente è alterata da questa condizione, arrivando a stravolgere ogni regola della comunità.