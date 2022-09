Doc 3 quando esce: Luca Argentero annuncia la data d’uscita

Quando esce Doc 3? Luca Argentero ha parlato delle nuove puntate dell’amatissima fiction Rai.

Il dottor Fanti è indubbiamente uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Nonostante la fiction sia in onda da sole due stagioni, si è fatta apprezzare enormemente per il grande cast e la varietà della trama. Un drama in pieno stile Dr. House ma in salsa italiana.

Una produzione che ha avuto il coraggio di affrontare il tema del Covid, provando a restituire una certa onestà, evidenziando il duro lavoro del personale medico in un momento storico drammatico. Luca Argentero è particolarmente impegnato in ambito televisivo e cinematografico, come dimostra il fatto che sia diventato il nuovo co-conduttore di Striscia la Notizia, al fianco di Alessandro Siani. In occasione del debutto dietro al bancone del tg satirico, è stato intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni. Impossibile non parlare anche di Doc 3. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla fiction. Quando uscirà e cosa aspettarsi dalle nuove puntate del drama medico.

La seconda stagione di Doc è andata in onda dal 13 gennaio al 17 marzo 2022, per un totale di 8 puntate, caratterizzate da due episodi l’una. Sono trascorsi due anni tra la prima e la seconda, principalmente a causa dei rallentamenti delle produzioni dovute al Covid-19. I fan, considerando anche il successo del titolo, si aspettavano un’attesa decisamente minore stavolta, ma dovranno ricredersi.

Luca Argentero ha infatti dato loro una pessima notizia. Doc 3 non uscirà tanto presto su Rai 1. Occorrerà infatti aspettare il 2024 per le nuove puntate. L’attore ha spiegato come non vi siano chance di poter vedere la messa in onda tanto presto, ovvero entro il 2023. Il motivo? “L’ideazione e la scrittura della fiction sono lunghissime”.

La terza stagione sarà di certo molto intensa. Molte le trame da concludere, il che rende la fase di scrittura molto lunga e complessa. Le brutte notizie per i fan non finiscono però qui. Luca Argentero aveva infatti spiegato tempo fa d’aver immaginato Doc suddivisa in tre stagioni. Non è da escludere, dunque, che la prossima nel 2024 sarà anche l’ultima.