Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi si lasciano: il vero motivo del divorzio

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi si dicono addio. I due hanno annunciato il divorzio con un comunicato congiunto. Ecco il motivo dietro la crisi.

È davvero un fulmine a ciel sereno il divorzio di Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi? I bene informati ritengono di no. L’aria di crisi si respirava ormai da un po’ di tempo ed evidentemente il tentativo di tenere insieme la famiglia non è bastato.

“Abbiamo deciso di lasciarci, ma la nostra famiglia continuerà ad esistere. Questo non vuol dire la fine. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro rapporto d’amore e affetto, che è stato costruito in questi anni”. La coppia si è sposata nel 2014 a Londra. I due non hanno mai avuto figli e quelli di cui la conduttrice parla nella nota resa pubblica sono il frutto del rapporto con Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti, Tommaso e Mia.

Poche parole per porre fine all’aspetto pubblico di un’unione che sembrava scricchiolare già da tempo. È dal 2020 che le crepe vengono smentite, fino alla notizia dell’ufficiale rottura. Scopriamo i motivi.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi: perché divorziano

Era stata la stessa Alessia Marcuzzi ad ammettere un periodo difficile con il marito Paolo Calabresi. Dopo tante voci susseguitesi nel corso degli anni, la conduttrice ha spiegato in un’intervista a luglio 2022 come vi fossero alti e bassi, tipici di ogni coppia. Niente di irreparabile, però. Queste le sue parole.

Negli anni la coppia ha affrontato le fasi negative, senza mai cedere quella separazione che i giornali, a tempi alterni, davano per certa. Al settimanale Oggi aveva dichiarato: “Chi è che non vive alti e bassi in un rapporto di coppia? Paolo è il mio sostegno e punto di riferimento anche per i miei figli. Non credo però agli equilibri finti e comodi. L’amore è dialettica ma anche silenzi e urla”.

Non sembra esserci un motivo scatenante alla base del divorzio tra i due. Nessun tradimento, che di certo renderebbe felici i paparazzi. Non si tratta di una telenovela in stile Totti-Blasi. Stavolta abbiamo dinanzi un’unione consumata dal tempo, nella quale i due protagonisti non sono più riusciti a ritrovare la sintonia spezzata dagli anni. Così come hanno deciso di sposarsi in gran segreto, sorprendendo tutti, allo stesso modo si dicono addio, come coppia ma non come presenze nelle rispettive vite, nella privacy che mritano.

Proverà a scrollarsi di dossi questa crisi gettandosi a capofitto nel lavoro. Dopo una lunga pausa dalla televisione, infatti, Alessia Marcuzzi è pronta a fare il suo grande ritorno. In seguito ad anni di Mediaset, è passata alla Rai. Ha spiegato come non vi sia stata alcuna rottura. Semplicemente non riusciva più a rivedersi nelle proposte che le giungevano.

Cambio netto e svolta su Rai 2 con Boomerissima. Un format nuovo, ideato proprio dalla conduttrice. È frutto del confronto con suo figlio e porterà a un faccia a faccia tra la Generazione Z e i cosiddetti boomer. Non solo uno scontro generazionale, bensì un vero e proprio varietà. Purtroppo la Rai, causa problemi di budget, ha dovuto mettere in pausa la messa in onda. Occorrerà attendere gennaio 2023 per rivedere la Marcuzzi sul piccolo schermo.