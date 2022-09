Tale e Quale Show cast 2022 chi sono concorrenti ufficiali

Tale e Quale show cast 2022 sono stati presentati in conferenza stampa i concorrenti ufficiali della nuova edizione del programma di Rai 1

Partirà venerdì 30 settembre la nuova edizione di Tale e Quale Show, fortunatissimo programma di Rai 1 che da dieci anni a questa parte è ormai uno degli appuntamenti più attesi dai telespettatori di tutta Italia. Lo scorso anno lo show ha avuto un grande successo sia televisivo che social e ora è pronto a tornare in scena, con otto settimane che passeranno, come sempre, all’insegna della musica, del divertimento e degli incredibili travestimenti allestiti dalla troupe di Rai 1. Confermato alla conduzione Carlo Conti, così come la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, a cui, anche quest’anno, si affiancherà in ogni puntata un diverso giudice-imitatore.

La nuova edizione del programma è stata presentata in conferenza stampa e anche quest’anno i telespettatori potranno votare tramite social, portando punti agli artisti scelti. Gli stessi artisti avranno la possibilità di partecipare alle votazioni finali e alla fine di ogni appuntamento ci sarà un vincitore di puntata, mentre il vincitore generale sarà decretato all’ultima puntata, in virtù della classifica generale. Tornerà, anche quest’anno, l’appuntamento nell’ultimo episodio con il “Torneo”, che vedrà esibirsi i migliori artisti di questa e della passata edizione.

Come detto, dunque, la nuova edizione è stata presentata e sono stati svelati i concorrenti ufficiali pronti a mettersi in gioco a Tale e Quale Show. Vedremo volti noti della televisione italiana, da Valeria Marini a Giles Rocca, fino ad Alessandra Mussolini e Francesco Paolantoni. Spazio anche all’ex cantante di Amici, Antonino Spadaccino e ad altri concorrenti che ora conosceremo maggiormente nel dettaglio.

Tale e Quale show: chi è Elena Ballerini

Pseudonimo di Elena Pappalardo, Elena Ballerini è una conduttrice televisiva e cantante, nata a Genova nel 1984. Il suo esordio sul piccolo schermo risale al 2011, quando la sua canzone Scacco Matto viene trasmessa in La terra delle meraviglie. Inizia dunque ad apparire come inviata su Rai Gulp e da lì passa a Rai 2, dove è inviata per diversi programmi come Citofonare Rai 2 e Mezzogiorno in famiglia.

Tale e Quale show: chi è Rosalinda Cannavò

Nata a Messina nel 1992, da piccola Rosalinda si avvicina al mondo della danza, ma poi inizia a coltivare il sogno di recitare e debutta nel 2012 nella terza stagione de L’onore e il rispetto. Nel 2014 arriva anche l’esordio al cinema in Sapore di te e da quel momento prende parte a diversi film e fiction, tra cui Loro e non è stato mio figlio. Nel 2020 è anche nel cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Tale e Quale show: chi è Samira Lui

Samira Lui è originaria di Udine, classe 1998, e si affaccia sul mondo dello spettacolo nel 2017, quando si classifica terza a Miss Italia. Approda quindi su Rai 1, dove diventa una delle protagoniste de L’Eredità, dove veste i panni della Professoressa.

Tale e Quale show: chi è Valentina Persia

Romana, classe 1971, Valentina Persia inizia la propria carriera come ballerina, ritagliandosi il proprio spazio nei teatri romani. Arriva quindi l’esordio in televisione negli anni ’90, con la partecipazione a diversi programmi come La sai l’ultima? e Tintarella di luna, dove si fa notare come comica. Negli anni 2000 recita anche in alcune fiction di successo come Caterina e le sue figlie e Il bello delle donne.

Tale e Quale show: chi è Andrea Dianetti

Anche lui romano, muove i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo ad Amici e poi si dedica alla sua carriera da attore, apparendo in alcune puntate di fiction di spicco come I Cesaroni, Camera Cafè e Un medico in famiglia. La carriera di Dianetti si svolge però soprattutto a teatro, dove è protagonista di moltissimi spettacoli successo. Tra le svariate attività del nuovo concorrente di Tale e Quale show ci sono anche il doppiaggio e la conduzione televisiva.

Tale e Quale show: chi è Claudio Lauretta

Claudio Lauretta è un famoso imitatore, che ha iniziato a farsi strada nei cabaret negli anni ’90 e ha ottenuto il proprio successo grazie alla partecipazione a Striscia la Notizia. Lo scorso anno ha fatto parte della giuria di Tale e Quale, ora è pronto a mettersi in gioco da concorrente.