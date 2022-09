Bruno Arena ictus in diretta la verità

Morto Bruno Arena, uno dei componenti del duo comico I Fichi d’India: scopriamo la verità dietro la strana storia dell’ictus in diretta tv chelo colpì anni fa.

È morto oggi a 65 anni il comico milanese Bruno Arena, celebre per aver formato il duo denominato I Fichi d’India assieme a Max Cavallari. Arena era malato da tempo, e nel 2013 era stato colpito da un aneurisma, che ne aveva compromesso le capacità motorie e il ritiro dalle scene. Era riapparso in pubblico un anno dopo, durante una partits dell’Inter, sua squadra del cuore, a San Siro, ma non era più tornato a lavorare in tv o a teatro.

Attorno alla storia della sua malattia, e in particolare dell’ictus che lo ha colpito nel 2013, circolano molte storie, spesso esagerazioni che poco hanno che vedere con la verità: spieghiamo allora la vera storia dell’ictus che lo avrebbe colpito in diretta tv a Zelig.

Bruno Arena: la vera storia dell’ictus in diretta a Zelig

La storia dell’ictus in diretta a Zelig è una fake news che gira da qualche anno, e infatti come segnala il sito Bufale.net, su Google spopola la ricerca relativa al malore in diretta di Bruno Arena di nove anni fa, e spesso si cerca anche il video dell’episodio. Per cui, occorre fare un po’ di chiarezza.

Prima di tutto, come abbiamo scritto sopra, è vero che Bruno Arena ebbe un malore durante Zelig nel 2013: il 17 gennaio di quell’anno, il comico milanese fu vittima della rottura di un aneurisma, che gli causò un’emorragia cerebrale, mandandolo in coma. Operato d’urgenza, l’attore sopravvisse e riprese conoscenza il 1° marzo, ma le sue capacità motorie rimasero profondamente compromesse, impedendogli di proseguire l’atività lavorativa e tornare a lavorare al programma Mediaset.

Ciò che è falso, invece, è che il malore (in alcuni casi descritto anche come un ictus) sarebbe avvenuto in diretta su Canale 5: Zelig non andava in diretta, ma veniva precedentemente registrato e poi mandato in onda in tv, per cui anche il malore che colpì il comico dei Fichi d’India non avvenne durante la trasmissione live, ma durante le registrazioni.

Questo spiega anche perché è impossibile trovare online il video del malore: non è chiaro in che momento delle registrazioni si verificò l’episodio, se davanti alle telecamere accese o meno, ma comprensibilmente Mediaset non ha mai diffuso alcun video (se mai esiste) dell’aneurisma che colpì Bruno Arena nel 2013, come forma di rispetto per l’attore e i suoi cari.