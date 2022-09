Viola come il mare attori: nel cast altri belli oltre Can Yaman

Viola come il mare attori tutto il cast della fiction di Canale 5, che conta su altre presenze molto affascinanti oltre a Can Yaman

Viola come il mare è in partenza venerdì 30 settembre, in prima serata su Canale 5. Per l’occasione, andranno in onda i primi due episodi della fiction, che in totale si compone di 12 puntate, divise in sei serate. Si tratta di una serie molto attesa, che vede nei panni dei protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman, finiti più volte anche al centro del gossip durante le registrazioni della fiction. La storia è incentrata su Viola, una giovane giornalista affetta da sinestesia, un disturbo della percezione che le permette di associare a ogni persona un colore e di capire così i suoi sentimenti più profondi. La ragazza si troverà a collaborare con l’ispettore Francesco Demir, un tenebroso e affascinante Can Yaman, che con l’ausilio dello straordinario potere di Viola riuscirà a risolvere i casi che via via gli si presentano.

Come detto, l’attesa intorno alla serie è stata incredibile e dopo qualche ritardo finalmente la messa in onda è pronta. I fan non vedono l’ora di vedere in azione Can Yaman e Francesca Chillemi e di scoprire la chimica che si è creata tra i due, ma il cast di Viola come il mare è ricco e può contare su altre presenze d’eccezione. Andiamo, dunque, alla scoperta degli altri attori che prendono parte alla serie.

Viola come il mare attori: il cast completo

Al fianco degli attori principali ruoterà tutta una serie di altri personaggi e di attori importanti. Francesca Chillemi e Can Yaman vestiranno i panni di Viola Vitale e Francesco Demir, mentre Giovanni Nasta ricopre il ruolo di Turi D’Agata. Anche lui è un poliziotto, in particolare è l’assistente di Francesco, ma è completamente diverso dal suo capo. Giovane, ma dotato di un grande senso di responsabilità e di una maturità fuori dal comune per un ragazzo della sua età, Giovanni è irreprensibile nel suo lavoro e cerca di essere preciso e maniacale in ogni aspetto della sua vita. Anche in quella privata, dove è sposato con Camilla ed è padre di due gemelle. Turi è un fedele assistente di Francesco ed è anche un suo grande amico, inoltre Giovanni Nasta è un volto già noto al pubblico di Canale 5, visto che ha recitato in Buongiorno, Mamma!

Un altro attore molto affascinante che vediamo nella serie è Romano Reggiani, che veste i panni di Raniero Sammartano, un giovane imprenditore, già a capo dell’azienda agricola di famiglia a soli 25 anni, che tenterà in ogni modo di conquistare Viola con il suo savoir faire e la sua eleganza. Romano Reggiani è un volto noto del mondo delle fiction, lo abbiamo già visto in Una grande famiglia, 1993 e nella seconda stagione di È arrivata la felicità.

Proseguiamo la rassegna dei bei attori di Viola come il mare con David Coco, che nella serie interpreta Santo Buscemi, pubblico ministero di Palermo e guida di Francesco. Santo è una figura determinante nella vita del poliziotto, lo ha salvato dalla strada da adolescente e lo ha introdotto alla carriera in polizia, convincendolo di avere il talento giusto per fare strada e facendolo appassionare alla giustizia. David Coco anche è un protagonista di vecchia data del panorama televisivo italiano, con ruoli in tantissime fiction, tra cui spiccano negli ultimi tempi Il cacciatore e Squadra antimafia.

Passiamo ora a illustrare il cast femminile di Viola come il mare. Al fianco di Francesca Chillemi e Viola Vitale ci sarà spazio anche per Chiara Tron, che interpreta la cameraman Tamara Graziosi. La giornalista collabora con Viola, ma ha un carattere completamente opposto rispetto alla collega. Scontrosa e pessimista, Tamara ha dovuto imparare a sopravvivere in un ambiente ostile e maschilista e per affrontare al meglio il lavoro ha deciso di starsene per i fatti suoi, senza farsi notare più di tanto, ma finirà per avvicinarsi moltissimo a Viola. Per Chiara è un debutto in ruolo importante in televisione, mentre al cinema l’abbiamo vista in Ritorno al crimine.

Infine, Simona Cavallari è Claudia Forensi, direttrice di Sicilia Web News, la redazione dove lavorano Viola e Tamara. Inizialmente Claudia non instaurerà un buon rapporto con la nuova report, considerando inutile la sua presenza, e Viola dovrà sforzarsi molto per farle cambiare idea. Anche Simona Cavallari è un’attrice molto popolare nelle fiction, protagonista di Squadra antimafia, Il capo dei capi e Storia di una famiglia perbene.