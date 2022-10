Neja chi è la cantante di Restless le origini in quel VIDEO

Neja è la cantante italiana resa famosa 24 anni fa dal brano Restless: vi ricordate di lei? Ecco un articolo per rinfrescarvi un po’ la memoria.

Momento amarcord, per i fan del pop italiano anni Novanta, durante la diretta di Arena Suzuki ‘60, ’70, ’80 e ’90, il programma in onda stasera. sabato 1° ottobre, su Rai 1, con Amadeus alla conduzione. Sul palco dell’Arena di Verona si alterneranno cantanti e canzoni di quattro decadi della musica italiana, con numerose sorprese e curiosità.

Una su tutte, il ritorno di Neja. Vi ricordate di lei? Nel 1998 divenne molto nota grazie al brano Restless, il maggior successo della sua carriera, portandola fino alla finale del Festivalbar dell’anno successivo. Scopriamo qualcosa in più su di lei e che fine ha fatto.

Neja chi è la cantante di Restless

“Dopo tanti anni – ha dichiarato la cantante – mi sono ritrovata sul palco dell’Arena di Verona, con la stessa emozione ed entusiasmo, ho sentito di chiudere un cerchio per aprirne un altro ancora più grande e consapevole”.

Nata il 15 agosto 1972 a Rivoli, vicino Torino, il suo vero nome è Agnese Cacciola e in realtà è sempre stata un musicista orientata al jazz, alla musica celtica e al gospel. Nel 1996, però venne contattata dal produttore musicale Alex Bagnoli, meglio noto come Timmyti, per cantare un brano come turnista; il progetto, in realtà, non vedrà mai la luce, ma la collaborazione tra i due si orienterà ad altri progetti di musica dance, fino al grande successo di Restless, nel 1998.

A maggio, la canzone raggiunse la vetta della classifica italiana e iniziò a scalare le posizioni anche all’estero, arrivando fino alla 42 della classifica Eurochart Top 100 a luglio. Un successo incredibile e fulmineo, che rese Neja una delle popstar del momento. Ad aprile 1999, Restless venne inserito nell’album di debutto The Game, e la cantante arrivò a vincere Un disco per l’estate e a prendere parte a tutte le tappe del Festivalbar.

Neja che fine ha fatto

Nel corso della sua carriera successiva, la cantante piemontese non è più riuscita a replicare il successo di Restless, che rimane la sua canzone più famosa. Tuttavia ha continuato a cantare e incidere dischi anche negli anni successivi, facendo varie tournée in giro per il mondo.

Dopo The Game, ha realizzato altri sei album di studio (l’ultimo, 133SushiClub Vol. IV – NEJA VU, è uscito nel 2013), un EP e soprattutto svariati singoli, fino al 2021. Ha spaziato molto sui generi, passando dalla dance all’house, fino anche all’acustica.

Nel 2018, in occasione dei 20 anni di Restless, è stata realizzata una versione del brano remixata dalla dj italiana EVO-K. Neja è tornata in tv nel 2016, prendendo parte al talent show di Rai 2 The Voice of Italy.

Neja Restless VIDEO

Non vi ricordate più come faceva Restless? Allora, per prepararvi al momento di questa sera, quando Neja lo canterà di nuovo in tv dopo 23 anni ad Arena Suzuki ‘60, ’70, ’80 e ’90, eccovi il videoclip datato 1998 della canzone.