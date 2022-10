Mina Settembre 2 quante puntate sono quelle che compongono questa seconda stagione della fiction con Serena Rossi

Ha fatto ritorno in prima serata su Rai 1 Serena Rossi nei panni di Mina Settembre con le nuove avvincenti puntate. L’assistente sociale dal cappottino rosso è tornata con suo marito Claudio e sopratutto con un cast ricco di nuovi ingressi è tornata a seguire le vicende delle persone che abitano nel centro storico di Napoli. La fiction è liberamente tratta dai racconti dello scrittore Maurizio De Giovanni, uno dei principali autori della letteratura italiana del momento. La prima stagione della serie è andata in onda nel 2021, mentre a partire da domenica 2 ottobre andrà in scena la seconda stagione delle avventure di Mina Settembre.

In totale, sono dodici le puntate di Mina Settembre 2 che comporranno questa seconda stagione, lo stesso numero di quelli che hanno formato la prima. Dodici episodi divisi in sei serate, con due episodi trasmessi in ogni appuntamento. Il primo è, come detto, domenica 2 ottobre, mentre il gran finale è previsto per il 6 novembre 2022. Le puntate di Mina Settembre 2 saranno visibili in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:25 circa, in alternativa si possono vedere in streaming sull’app di Rai Play, dove tra l’altro i primi due episodi sono stati pubblicati in anteprima dal 30 settembre.

Questi sono i titoli noti delle puntate della seconda stagione, in attesa che vengano comunicati anche gli altri:

Episodio 1: Una seconda possibilità

Episodio 2: Non tutto va bene

Episodio 3: Le signorine Esposito

Episodio 4: Wonder Woman

Mina Settembre 2: la trama della seconda stagione

Le vicende ripartono dalla fine della prima stagione, quando Mina ha scoperto che la sua migliore amica Irene è stata l’amante di suo padre e che il figlio Gianluca è nato da quella storia. Oltre alla nuova situazione familiare, Mina deve fare i conti anche con la propria vita sentimentale e sulle considerazioni sui due suoi pretendenti, Claudio e Domenico, che non sono riusciti a fare completamente breccia nel cuore dell’assistente sociale.

Il primo, però, rimarrà vittima di un attentato e ciò porterà Mina a riavvicinarsi a lui, ma proprio quando sembra che le cose tra i due si stanno ristabilizzando ecco che rispunta Domenico, che si assume la responsabilità di tenere un corso in una scuola media del rione Sanità e torna a vivere a stretto contatto con Mina, che dovrà dunque fare i conti anche con le emozioni provate nel rivedere Domenico. Drammi sentimentali e non solo per la protagonista, che fa anche la conoscenza di Rosa, la sorella di Olga, la quale le mette in testa dei sospetti su Olga, che ha annunciato di essere partita per una crociera intorno al mondo, ma in realtà potrebbe essere da tutt’altra parte. In tutto questo turbinio di emozioni, Mina non ha più amiche al suo fianco e quindi decide di rivolgersi a una psicoterapeuta, iniziando un percorso volto a fare luce sui suoi sentimenti.

Questo e molto altro, dunque, nella seconda stagione di Mina settembre 2. Ritroveremo nel cast ovviamente Serena Rossi nei panni della protagonista e al suo fianco Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti, che interpretano rispettivamente Claudio e Domenico. La grande new entry di questa stagione, invece, è Marisa Laurito, che veste i panni di zia Rosa.