Morgane Detective geniale quante puntate sono: trama

Quante puntate sono Morgane Detective geniale? Ecco la trama e cosa sapere sulla seconda stagione della serie TV in onda su Rai 1.

Riparte su Rai 1 Morgane Detective geniale, serie tv franco-belga che ha come protagonista Audrey Fleurot, nei panni di Morgane Alvaro, 38enne donna delle pulizie con un quoziente intellettivo di 160. Le sue doti mentali la portano a collaborare con la Polizia Giudiziaria di Lille.

Una trasformazione nella sua vita del tutto inaspettata. La prima stagione è andata in onda da settembre a ottobre 2021, per un totale di otto episodi. Stesso numero di puntate anche per la seconda stagione, al via su Rai 1 dal 4 ottobre. Ecco il calendario completo:

Prima puntata: 4 ottobre

Seconda puntata: 11 ottobre

Terza puntata: 18 ottobre

Quarta puntata: 25 ottobre

Come di consueto, ogni prima serata convoglierà due episodi, a partire da 2300 calorie e Legami di sangue che danno il via al nuovo ciclo. Stavolta vedremo arrivare Roxane Ascher, che ha il ruolo di Direttrice Interregionale della Polizia Giudiziaria. Deve valutare l’operato di Morgane. Fiato sul collo e situazione privata molto delicata. Dopo il rifiuto ricevuto dalla protagonista, l’Ispettore Adam Karadec si lascia ammaliare proprio da Roxane. Al tempo stesso, però, deve fronteggiare una commissione interna. Occorre far luce sugli incidenti della precedente stagione.

Morgane Detective Audrey Fleurot chi è

Audrey Fleurot è la protagonista di Morgane Detective geniale. Al centro della trama anche nella seconda stagione, al via su Rai 1 dal 4 ottobre. Nota attrice francese che ha ottenuto popolarità internazionale grazie al film Quasi amici, campione d’incassi.

Nata il 6 luglio 1977 a Mantes-la-Jolie, tra Parigi e Rouen, muove i primi passi come attrice a teatro. Viene poi notata e ottiene spazio in videoclip e cortometraggi. Cinque anni di dura gavetta e poi l’esordio sulla televisione francese. Un’opportunità che l’ha spinta a recitare in svariati lungometraggi.

Svariati i ruoli secondari, come nella serie Spiral, per poi ottenere una parte in La regina e il cardinale, film per la TV, ma soprattutto in due episodi della celebre Chiami il mio agente!, così come in Safe.

Ecco alcuni suoi film da ricordare:

Le donne del 6° piano

Midnight in Paris

Quasi amici

la delicatezza

Il club dei divorziati

Per quanto riguarda la sua vita privata, le notizie sono decisamente scarse. L’attrice è molto riservata, al punto da non conoscere neanche la città della Francia nella quale vive. Alcune indiscrezioni nell’ambiente la vorrebbero legata al regita francese Djibil Glissant. I due avrebbero anche avuto un bambino nel 2015. Il piccolo Lou.