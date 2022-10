The Loneliest Maneskin testo traduzione

The Loneliest Maneskin il testo e la traduzione del nuovo singolo pubblicato dalla famosissima band

La band romana torna con un nuovissimo singolo. Cinque mesi dopo l’uscita di Supermodel e dopo la cover di If I can dream, canzone contenuta all’interno della colonna sonora dell’Elvis di Baz Luhrmann, biopic di grande successo dedicato alla vita di una leggenda della musica come Elvis Presley, i Maneskin tornano con The Loneliest, il loro nuovo singolo che è stato spoilerato tramite una piccola clip sui social.

L’uscita del brano infatti, prevista per il 7 ottobre 2022, è stata parzialmente anticipata da una breve clip di 35 secondi, che la band romana ha pubblicato sui social. Un antipasto che è stato preso d’assalto dai fan, vogliosi di sentire in anteprima anche solo un pezzo del nuovo attesissimo singolo dei Maneskin. Il brano, poi, ha fatto la propria uscita su tutti gli store digitali come Spotify, Amazon Music e Apple Music e ora è disponibile per l’ascolto per la gioia dei tantissimi fan della band vincitrice del Festival di Sanremo e dell’Eurovision.

The Loneliest significato nuovo singolo Maneskin

La canzone presenta le solite tinte rock della band, si connota come una trionfale ballata, che rispecchia in pieno lo stile dei Maneskin. Nel testo si parla di una forte assenza, c’è un protagonista che si trova a riflettere sul proprio passato e si rende conto di avere ancora a cuore la persona amata. Il protagonista è pronto a lasciarsi alle spalle la propria vita e si rende conto che l’unica cosa che rimarrà di questa vita che ha vissuto è proprio questo forte amore, che si connatura ancora come ossigeno. Senza ossigeno, la vita cessa di esistere e per questo il protagonista della canzone è arrivato alla sua fine, perché senza l’ossigeno garantito da quell’amore non può andare avanti.

Tutte queste considerazioni arrivano in una notte solitaria, in cui il protagonista si strugge al ricordo dell’amore perduto e vuole lasciare una testimonianza di tutto ciò che ha provato e che prova ancora.

The Loneliest Maneskin: il testo del brano

You’ll be the saddest part of me

A part of me that will never be mine

It’s obvious

Tonight is gonna be the loneliest

You’re still the oxygen I breathe

I see your face when I close my eyes

It’s torturous

Tonight is gonna be the loneliest

There’s a few lines that I have wrote

In case of death, that’s what I want

That’s what I want

So don’t be sad when I’ll be gone

There’s just one thing I hopе you know

I loved you so

‘Cause I don’t evеn care about the time I’ve got left here

The only thing I know now is that I want to spent it

With you, with you

Nobody else here

Tonight is gonna be the loneliest

You’ll be the saddest part of me

A part of me that will never be mine

It’s obvious

Tonight is gonna be the loneliest

You’re still the oxygen I breathe

I see your face when I close my eyes

It’s torturous

Tonight is gonna be the loneliest

I’m sorry but I gotta go

If you’ll ever miss me give this song

Another go

And I just keep on thinking how you made me feel better

And all the crazy little things that we did together

In the end, in the end, it doesn’t matter

If tonight is gonna be the loneliest

You’ll be the saddest part of me

A part of me that will never be mine

It’s obvious

Tonight is gonna be the loneliest

You’re still the oxygen I breathe

I see your face when I close my eyes

It’s torturous

Tonight is gonna be the loneliest

You’ll be the saddest part of me

A part of me that will never be mine

It’s obvious

Tonight is gonna be the loneliest

You’ll be the saddest part of me

A part of me that will never be mine

It’s obvious

Tonight is gonna be the loneliest

You’re still the oxygen I breathe

I see your face when I close my eyes

It’s torturous

Tonight is gonna be the loneliest

The Loneliest Maneskin: la traduzione del brano

Sarai la parte più triste di me

Una parte di me che non sarà mai mia

è ovvio

stanotte sarà la più solitaria

Sei ancora l’ossigeno che respiro

vedo il tuo volto quando chiudo gli occhi

è una tortura

stanotte sarà la più solitaria

Ci sono alcune linee che ho scritto

in caso di morte, è quello che voglio

è quello che voglio

Quindi non è essere triste quando me ne vado

C’è solo una cosa che spero tu sappia

ti ho amato così tanto

perché non mi importa delle volte che sono stato lasciato qui

l’unica cosa che so adesso è come voglio viverla

con te, con te

nessun altro qui

stanotte sarà la più solitaria

Sarai la parte più triste di me

Una parte di me che non sarà mai mia

è ovvio

stanotte sarà la più solitaria

Sei ancora l’ossigeno che respiro

vedo il tuo volto quando chiudo gli occhi

è una tortura

stanotte sarà la più solitaria

Mi dispiace ma devo andare

se ti mancherò ascolta questa canzone

ancora una volta

e pensa a come mi hai fatto sentire meglio

e tutte le cose pazze che abbiamo fatto insieme

alla fine, alla fine, non importa

stanotte sarà la più solitaria

Sarai la parte più triste di me

Una parte di me che non sarà mai mia

è ovvio

stanotte sarà la più solitaria

Sei ancora l’ossigeno che respiro

vedo il tuo volto quando chiudo gli occhi

è una tortura

stanotte sarà la più solitaria

Sarai la parte più triste di me

Una parte di me che non sarà mai mia

è ovvio

stanotte sarà la più solitaria x 2

Sei ancora l’ossigeno che respiro

vedo il tuo volto quando chiudo gli occhi

è una tortura

stanotte sarà la più solitaria