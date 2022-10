Ballerini Ballando con le stelle 2022 chi sono i maestri: nuovi e addii

Inizia Ballando con le stelle 2022, e tutti vogliono sapere chi sono i maestri di questa edizione e chi invece sarà assente: scopriamo chi sono i ballerini.

Rivoluzione sul fronte ballerini in casa Ballando con le stelle in questa stagione 2022. Un cast pronto a sorprendere grazie anche ai nuovi maestri per la nuova edizione di Ballando con le stelle che inizia l’8 ottobre colorando il sabato di sera di Rai 1 la diciassettesima annata della versione italiana del contest danzante lanciato nel 2004 dalla BBC. Alla conduzione sono stati confermati ovviamente Milly Carlucci e Paolo Belli, ma dopo i concorrenti, le coppie e i giudici sono ancora da scoprire i maestri ballerini di questa edizione! Lo show durerà in tutto 11 entusiasmanti puntate che verranno trasmesse tutte in prima serata sulla rete ammiraglia ogni sabato sera, dall’8 ottobre al 17 dicembre 2022. A differenza di altri programmi si crea empatia non solo con i personaggi famosi ma sopratutto con i professionisti di Ballando con le stelle che partner di danza abituati alla competizione danno quella spinta in più al programma che è molto più di polemiche giuria concorrenti. Quest’anno la giuria del programma condotto da Milly Carlucci è stata confermata in toto con Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith. Non si può dire di certo lo stesso con i ballerini con delle assenze pesanti nel cast di professionisti.

Ballando con le stelle 2022 i nuovi maestri ballerini

Dei 13 maestri di questa edizione di Ballando con le stelle che vanno a formare le coppie con i vari concorrenti vip, solo sei erano già presenti nella scorsa edizione del programma condotto da Milly Carlucci. Stiamo parlando di Samuel Peron, che aveva ballato con Sabrina Salerno; Alessandra Tripoli, che aveva ballato con Morgan; Anastasija Kuzmina, che aveva ballato con Federico Fashion Style; Tove Villfor, che aveva ballato con Alvise Rigo; Lucrezia Lando, che aveva ballato con Andrea Iannone; e Giada Lini, che aveva ballato con Fabio Galante.

Tra le new entry troviamo due importanti ritorni: quello di Veera Kinnunen, tornato allo show di Rai 1 dopo la maternità, e quello di Angelo Madonia, presente come ballerino nella terza edizione e come guest star in alcune annate successive. Di seguito il cast completo dei maestri di Ballando con le stelle 2022: Tove Villfor, Moreno Porcu, Lucrezia Lando, Angelo Madonia, Alessandra Tripoli, Giadi Lini, Veera Kinnunen, Samuel Peron, Anastasija Kuzmina, Pasquale La Rocca, Simone Arena, Roly Maden, Simone Casula

Ballando con le stelle 2022 i ballerini assenti

Con solo sei riconferme nel cast dei ballerini, significa che rispetto alla scorsa edizione più della metà dei ballerini di Ballando con le stelle non sarà presente nel programma che inizia questa sera. Stiamo parlando di alcuni volti anche abbastanza noti e amati dal pubblico italiano, come ad esempio il vincitore della scorsa edizione dello show (in coppia con Arisa) Vito Coppola, che sarà impegnato nella versione britannica di Ballando con le stelle, dove ballerà assieme a Fleur East. Due di essi, però, non saranno davvero assenti: Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, infatti, andranno ad affianare Rossella Erra nella giuria popolare del programma. Di seguito allora tutti e sette i maestri assenti dal cast di Ballando con le stelle 2022: Vito Coppola, Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira, Giordano Filippo, Maria Ermachkova, Maykel Fonts, Oxana Lebedew.