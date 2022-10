Gabriel Garko Ballando con le stelle chi è dopo il coming out

Gabriel Garko 50 anni è nel cast di Ballando con le stelle 2022 chi non conosce il celebre attore? Il suo coming out è storia

Spazio anche a Gabriel Garko una stella del cinema e della televisione nell’edizione 2022 di Ballando con le stelle in coppia con Giada Lini, al via sabato 8 ottobre, come di consueto in prima serata su Rai 1. L’attore è un volto molto noto e amatissimo del piccolo schermo. Nato il 12 luglio 1972 a Torino, ha 50 anni ed è uno dei più amati sex symbol della televisione italiana. Garko è il cognome d’arte dell’attore, ispirato pare al cognome della madre: Garchio. Il vero cognome di Gabriel è Oliviero e da ragazzo il futuro attore si trasferisce in provincia di Roma, a Zagarolo, dove apre un maneggio di cavalli chiamato Othello. Al contempo, però, il concorrente di Ballando con le stelle tenta di farsi strada nel mondo dello spettacolo, ottenendo il successo, dopo alcuni lavori e diverse apparizioni in televisione, grazie alla fiction L’onore e il rispetto, un grande successo di pubblico che consacra Gabriel Garko. Da quel momento l’attore recita in moltissimi film e fiction, da Le Fate Ignoranti di Ferzan Ozpetek a Il peccato e la vergogna e così via. Nel 2016, il nuovo ballerino di Rai 1 ha anche avuto l’opportunità di condurre il Festival di Sanremo con Carlo Conti e Virginia Raffaele. Per ciò che riguarda la sua vita privata, Garko ha fatto coming out durante un’ospitata al Grande Fratello VIP, sorprendendo l’Italia intera. Dopo qualche giorno, a Verissimo Gabriel ha raccontato la sua storia, rivelando di essere stato per ben undici anni con un ragazzo di nome Riccardo, ma di aver sempre tenuto nascoste sia la sua relazione che la sua omosessualità.

Gabriel Garko coming out

Una scelta dovuta proprio alla sua carriera, costruita intorno al personaggio del sex symbol. Gabriel Garko si è trovato costretto a mentire per anni, condividendo la verità solo con la sua famiglia, ma alla fine ha deciso di uscire allo scoperto. Dal momento del coming out si è parlato molto della sfera sentimentale dell’attore, che ha avuto diverse storie. Prima con un giovane ragazzo napoletano di nome Gaetano Salvi, poi con uno di nome Mattia Emme, che dovrebbe essere il suo attuale fidanzato. L’attore tiene alto il riserbo intorno alla sua vita privata, rilasciando pochi dettagli a riguardo. La carriera di Gabriel Garko oggi con mezzo milone di seguaci su Instagram, è stata segnata anche da uno dei principali scandali che hanno segnato gli ultimi anni della televisione italiana. Si tratta di quello che coinvolge l’agenzia Ares, una casa produttrice di fiction, tra L’onore e il rispetto, che pare abbia costruito a tavolino delle relazioni tra i propri attori a fini pubblicitari. In tal senso, Gabriel è stato fidanzato per tre anni con Rosalinda Cannavò, al tempo conosciuta con lo pseudonimo di Adua del Vesco e anche lei attrice Ares. A distanza di anni, proprio quando ha fatto coming out al Grande Fratello VIP, Garko ha rivelato che quella relazione era falsa e a tal proposito è entrato nella casa proprio per un confronto con Adua, concorrente della quinta edizione del GF VIP.