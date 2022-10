Lorenzo Biagiarelli 32 anni chi è il concorrente di Ballando con le stelle fidanzato con Selvaggia Lucarelli membro della giuria. Interviene il Codacons

Lorenzo Biagiarelli concorrente fidanzato con Selvaggia Lucarelli giurata. È questa la polemica con annesso intervento del Codacons che sta colorando la nuova edizione di Ballando con le stelle che ha preso il via sabato 8 ottobre, come di consueto in prima serata su Rai 1. Tra i protagonisti di questa avventura c’è il noto chef Lorenzo Biagiarelli chef e personaggio televisivo e compagno storico della Lucarelli, una delle giurate del programma di Rai 1. Lorenzo Biagiarelli, 32 anni, è nato a Cremona nel 1990, ma è cresciuto a Senigallia. Dopo aver completato gli studi liceali, il nuovo concorrente di Ballando con le stelle ha iniziato il percorso di studi in Storia all’Università, ma ha abbandonato proprio quando era prossimo al conseguimento della laurea. Biagiarelli cerca, quindi, di trovare la propria strada e si appassiona alla musica, provando a fare strada con lo pseudonimo di B-Law, ma il suo destino è tutt’altro. Tra le passioni di Lorenzo c’è infatti la cucina e allora il fidanzato di Selvaggia Lucarelli decide di portare questa sua passione sul web, iniziando a pubblicare video di ricette con il nome di social chef. La sua attività riscuote parecchio successo, Lorenzo pubblica video di ricette etniche e riesce a creare dei piatti che acchiappano l’interesse dei fan, attratti anche dai suoi viaggi in cui ha potuto sperimentare queste ricette. Il successo del web porta Lorenzo in televisione, entrando a far parte nel 2019 del cast dello spinoff di Cortesie per gli ospiti incentrato sui Bed and Breakfast. A partire dal 2020 Biagiarelli è uno degli ospiti fissi si È sempre mezzogiorno, programma condotto da Antonella Clerici. A tal proposito, il nuovo ballerino di Rai 1 ha raccontato che lavorare con la nota conduttrice è un’esperienza meravigliosa.

Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli: l’amore a Ballando con le stelle

Per ciò che riguarda la sua vita privata, Lorenzo Biagiarelli è fidanzato, come detto, con Selvaggia Lucarelli. I due, stando alle indiscrezioni che circolano in rete, si sarebbero conosciuti sui social e sarebbero usciti per la prima volta a cena in un ristorante giapponese. Tra i due è quindi scattata la scintilla, nonostante la differenza d’età: Selvaggia, infatti ha 47 anni, ben 16 in più di Lorenzo. I due hanno diverse passioni in comune, tra cui proprio quella della cucina. A tal proposito, in un’intervista lo chef ha raccontato che il piatto preferito di Selvaggia Lucarelli sono le polpette al sugo. I due sono molto uniti e condividono molti scatti della loro vita insieme sui social, spesso si mostrano proprio in cucina mentre sperimentano nuove ricette o in viaggi in giro per il mondo. Ora, quindi, per Lorenzo Biagiarelli è pronta una nuova avventura in cui ritrova proprio la fidanzata, anche se con ruoli diversi. Lo chef proverà, come concorrente, a trionfare anche come ballerino, ma ci sarà da convincere anche la sua dolce metà e vedremo se Selvaggia apprezzerà anche le doti da ballerino di Lorenzo.