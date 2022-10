Luisella Costamagna Ballando con le stelle chi è la giornalista

Luisella Costamagna chi è la concorrente di Ballando con le stelle 2022, una delle giornaliste di riferimento dell’informazione italiana

Luisella Costamagna è una delle sorprese del cast di Ballando con le Stelle. Un volto molto noto della televisione italiana che sarà protagonista di una nuova avventura televisiva, ma in tutt’altra veste. La giornalista è infatti nel cast di Ballando con le stelle 2022, protagonista in coppia col ballerino Pasquale La Rocca. Nata il 16 dicembre 1968 a Torino, Luisella ha 53 anni e si è fatta strada nel mondo dell’informazione, diventando una delle giornaliste più apprezzate del piccolo schermo. Sin da piccola si appassiona alla scrittura e al giornalismo e muove i suoi primi passi conducendo il telegiornale regionale e realizzando servizi sulle mostre d’arte durante gli anni dell’università.

Nel 1995 Luisella Costamagna diventa giornalista professionista e l’anno successivo inizia una florida collaborazione con Michele Santoro, che la porterà alla notorietà con programmi come Anno Zero e Servizio Pubblico. Luisella si fa strada in televisione attraverso vari programmi come Donne, Buon Pomeriggio e la collaborazione col Maurizio Costanzo Show. Nel 2014 approda poi a Sky Italia, dove diventa il volto di Agon Channel, mentre nel 2020 inizia la sua esperienza alla guida di Agorà. La Costamagna lavora anche sulla carta stampata, è infatti editorialista per Il Fatto Quotidiano e per La Verità. Tra le sue passioni ci sono lo sport, da bambina ha anche giocato a calcio come centravanti, e la politica. Luisella è molto attiva nel dibattito su temi politici e sociali, ma la sua posizione politica è sconosciuta, una condizione dettata anche dal suo lavoro che pretende imparzialità.

Luisella Costamagna: la vita privata

Come gran parte dei protagonisti del mondo dell’informazione, Luisella Costamagna è molto riservata per ciò che riguarda la sua vita privata. Sul suo profilo Instagram la nuova ballerina del programma di Milly Carlucci condivide per lo più scatti della sua vita lavorativa e delle sue passioni. Per ciò che riguarda la sua sfera sentimentale, invece, sappiamo che la giornalista è legata allo scrittore Dario Buzzolan, figlio del critico televisivo Ugo. Dario ha scritto molti libri di successi, vincendo anche il Premio Calvino con il romanzo Dall’altra parte degli occhi e arrivando in finale allo Strega nel 2009 con I nostri occhi sporchi di terra. Dario ha anche lavorato in televisione, affiancando tra l’altro la sua dolce metà ad Agorà, per cui ha realizzato degli approfondimenti. Dario e Luisella hanno anche un figlio di nome Davide.