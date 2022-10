Gianluca Vacchi ex fidanzata: Giorgia Gabriele oggi cosa fa

Giorgia Gabriele cosa fa oggi l’ex fidanzata di Gianluca Vacchi, al centro anche di un caos giudiziario con l’influencer

Dal 2014 al 2017, il noto influencer miliardario Gianluca Vacchi ha avuto una relazione con la modella Giorgia Gabriele. La donna, nata a Sora il 27 dicembre 1975, è oggi una modella e stilista molto avviata. Il suo percorso nella moda inizia da giovanissima, già dopo il diploma, quando inizia a frequentare il corso di Laurea in Economia aziendale e bancaria, l’ex di Gianluca Vacchi inizia a farsi notare tra provini e shooting fotografici, riuscendo così a farsi strada come modella soprattutto grazie all’esperienza a Striscia la notizia come velina. Nel 2014, come detto, incontra Gianluca Vacchi e la relazione con l’influencer la rende molto famosa, soprattutto grazie ai video dei loro balletti che hanno letteralmente spopolato su Tik Tok. La storia, come detto, termina nel 2017 e dopo la rottura Giorgia finisce spesso al centro del gossip per i flirt con Davide Lippi e Christian Vieri.

Nel frattempo, però, la sua carriera nel mondo della moda prosegue a gonfie vele, con la ragazza che fonda il suo brand di moda, la Wondering, e si afferma nella lista dei 100 influencer più seguiti in Italia, arrivando così a ottenere quel successo che aveva sempre sognato sin da ragazza. Oggi, Giorgia Gabriele è un’imprenditrice di successo ed è sposata con Andrea Grilli, responsabile commerciale di New Guards Group, un’azienda che controlla alcuni brand di moda come Marcelo Burlon e Off White. I due si sono conosciuti nel 2017 e il 30 luglio 2019 hanno avuto il loro primo figlio, il piccolo Matteo. Il 10 luglio 2021, infine, è arrivato il matrimonio, un grande evento a cui ha persino cantato Andrea Bocelli. La loro unione, oltre che sentimentale, è anche professionale, visto che entrambi sono attivi nel campo della moda.

Giorgia Gabriele e la polemica con Gianluca Vacchi

Di recente, l’ex fidanzata di Gianluca Vacchi è tornata a parlare dell’influencer, testimoniando contro di lui nella causa che ha avanzato una delle sue domestiche. La stilista ha confermato le accuse della domestica, ovvero che l’influencer tende a sfruttare e trattare male i domestici. L’accusa è arrivata da una donna di origine sarda, licenziata da Vacchi nell’ottobre 2020. Lei e suo marito lavoravano per il noto influencer e dopo il licenziamento i due hanno chiesto di ricevere tutti gli arretrati non pagati tra straordinari e ferie. Portato in tribunale, dunque, Gianluca Vacchi è stato inchiodato dalla testimonianza della sua ex fidanzata, che ha rivelato diversi comportamenti scorretti dell’influencer.

Vacchi, secondo Giorgia Gabriele, si lasciava anche spesso andare ad attacchi d’ira e assumeva spesso comportamenti inadeguati nei confronti dei domestici. A giudicare, quindi, dal racconto della leader di Wondering, i rapporti non devono essere rimasti idiliaci tra i due ex fidanzati dopo la rottura. Giorgia Gabriele è però andata avanti con grande successo, costruendo la propria carriera e trovando la felicità con la sua nuova famiglia.