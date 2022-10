Gf Vip Luca Salatino vede la mamma e fuorionda fa un gesto estremo

GF Vip momento molto toccante per Luca Salatino, che incontra sua madre e dopo averle parlato compie un gesto estremo

La puntata del GF Vip del 13 ottobre regala una sorpresa a Luca Salatino: l’incontro con la mamma. Dopo aver parlato di Pamela Prati e della sua verità su Mark Caltagirone, l’attenzione si è spostata su Luca Salatino, che è stato chiamato per un confronto da Alfonso Signorini. Il gieffino ha ripercorso la sua infanzia, raccontando come da piccolo abbia sofferto di bullismo. Le motivazioni, chieste dal conduttore, sono diverse, sicuramente ha pesato la sensibilità di Luca e la sua diversità rispetto agli altri. L’ex protagonista di Uomini e donne ha raccontato, quindi, di aver eretto una corazza, allontanandosi dal mondo esterno e trovando conforto solo nel rapporto con la madre. Luca ha sempre avuto un legame profondo con lei e ha sofferto molto perché sua madre ha avuto un tumore e ha passato momenti molto difficili. Crescendo ha dovuto fare i conti con questa malattia, poi dopo l’operazione la madre è caduta in depressione e Luca le è sempre rimasto vicino, ma a circa 23 anni si è ritrovato da solo, cadendo anche lui in depressione.

Luca ha superato questi momenti difficili solo grazie al rapporto con la madre, la figura più cara della sua vita. Alfonso ha lasciato intuire che con i primi soldi guadagnati Luca ha fatto qualcosa di bellissimo per sua madre, senza voler rivelare i dettagli. Un amore profondo tra i due e mentre il gieffino era in lacrime rivangando i momenti difficili del suo passato, Signorini gli ha riservato un’incredibile sorpresa: l’arrivo di sua madre Rita.

GF Vip: Luca e il colloquio con sua madre

Momenti davvero emozionanti quelli vissuti in giardino tra Luca e sua mamma Rita. L’apparizione della donna ha fatto ritrovare subito il sorriso al gieffino, rimproverato di piangere troppo dalla madre. La donna ha cercato di sdrammatizzare, assicurandogli che Soraia è li che lo aspetta. Rita ha anche raccontato dei momenti simpatici del passato, come quando ha portato Luca da un sacerdote perché pensava fosse indemoniato. Insomma, Alfonso Signorini ha regalato all’ex Uomini e Donne un momento davvero emozionante, volto a rilassarlo, ma la sua reazione dopo il saluto con la madre è stata davvero inaspettata.

Nel fuorionda, infatti, Luca si è isolato in giardino, visibilmente in crisi, e non ha voluto nessun coinquilino vicino a lui, solo Amaurys. Insomma, l’incontro con la mamma ha toccato moltissimo Luca, che dimostra ancora una volta di avvertire moltissimo la mancanza del mondo esterno. La nostalgia, di casa, di mamma Rita e di Soraia si sta facendo sentire molto, vedremo come reagirà ora Luca a questo incontro molto toccante.