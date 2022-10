Rossella Di Pierro chi è ragazza paparazzata con marito Giaele

Rossella Di Pierro chi è la ragazza paparazzata con il marito della protagonista del GF VIP Giaele De Donà

Ha fatto molto parlare negli ultimi tempi la situazione matrimoniale di Giaele De Donà, una delle concorrenti della settima edizione del GF Vip. L’ex concorrente di Ti spedisco in convento ha raccontato di avere un matrimonio aperto con l’imprenditore americano Bradford Beck, una relazione in cui sono concessi e sono avvenuti dei tradimenti. Il racconto della gieffina ha suscitato molta perplessità, ma a conferma di questa relazione aperta sono arrivate delle foto che ritraggono il marito di Giaele intento a baciare un’altra ragazza.

La ragazza in questione è Rossella Di Pierro, 29 anni di età, conduttrice di origine varesina. La giornalista è divenuta nota grazie alla sua esperienza a Sportitalia e lavora anche come organizzatrice di eventi per la Incontri production e modella. Rossella è laureata in Mediazione linguistica e culturale e parla ben quattro lingue, alimentata dalla sua grande passione per i viaggi e le culture diverse. Dopo la laurea ha studiato comunicazione e ha iniziato, dunque, a lavorare nel giornalismo, dopo delle prime esperienze in ambito lavorativo come receptionist. Prima la conduzione di alcuni programmi d’intrattenimento, poi l’approdo a Sportitalia. Un’altra grande passione di Rossella, infatti, è lo sport, in particolare il calcio e in tal senso la ragazza è diventata capitana della Nazionale Modelle Amika, con cui gioca per beneficienza con altre modelle e showgirl. A queste attività, la ragazza ha anche affiancato quella di cantante, pubblicando qualche mese fa il suo primo singolo dal titolo Scappa con me. Sul proprio profilo Instagram, Rossella condivide molti scatti della sua vita professionale e del suo hobby principale: lo yoga.

Rossella Di Pierro tra Bradford Beck e Giaele? Parla lei

La giovane giornalista è balzata ora agli onori delle cronache per essere stata paparazzata insieme a Bradford Beck, il facoltoso marito della gieffina. Foto che certificano le parole di Giaele, che aveva parlato del suo matrimonio aperto. Il marito della gieffina è, come detto, un ricco imprenditore, ma di lui si sanno davvero pochissimi dettagli. Come spesso capita a molti imprenditori, Beck tiene la propria vita privata al riparo dalle indiscrezioni del gossip, ma inevitabilmente ora la presenza di sua moglie in uno dei programmi più amati e seguiti della televisione italiana come il Grande Fratello VIP lo metterà sotto la lente d’ingrandimento del gossip.

A tal proposito, tra i due ci sono stati alcuni dissapori proprio sulla partecipazione di Giaele al GF Vip. Il marito si è dissociato dalla scelta dalla moglie e continua a vivere la propria vita, non pensando affatto alla sua dolce metà nella casa, come si evince dalle foto che lo hanno colto con Rossella Di Pierro. Nulla di male, però, considerando il loro matrimonio aperto, ma sicuramente questa relazione sarà uno dei grandi temi dello show di Signorini. La stessa Di Pierro è intervenuta sul suo Instagram per spiegare a tutti la situazione. La conduttrice ha spiegato di conoscere benissimo Giaele De Donà perché insieme hanno vissuto l’esperienza della trasmissione Ti spedisco in convento. Inoltre la stessa Rossella ex di Sportitalia era stata invitata al matrimonio di Giaele con Bradford Beck ma per motivi familiari non è potuta esserci. Per quanto riguarda il presunto bacio, in realtà la giornalista ha rivelato che a causa dell’alta musica si è avvicinata a Bradford per farsi sentire e che quindi non c’è stato alcun bacio. I due sono usciti solo ed esclusivamente per motivi di lavoro.