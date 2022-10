Raniero Viola come il mare chi è l’attore Romano Reggiani

Chi è Romano Reggiani, 28 anni? Conosciamo l’attore che interpreta Raniero in Viola come il mare, interesse amoroso di Francesca Chillemi nella fiction Mediaset.

Raniero è in Viola come il mare un giovane imprenditore che vuole strappare Francesca Chillemi a Can Yaman. L’attore che lo interpreta si chiama Romano Reggiani, ha 28 anni ed è già nel panorama delle fiction di successo come punta di diamante di un cast ricco di star. Anche gli attori sono motore dell’enorme successo della fiction Mediaset Viola come il mare che si è meritata già il rinnovo per una seconda stagione. Chissà se Raniero nel sequel ci sarà insieme a Francesca Chillemi e Can Yaman, nei panni di Viola Vitale e l’ispettore capo Francesco Demir. Se questi sono infatti i protagonisti indiscussi della storia narrata e ispirata dal romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini, non sono gli unici ad avere una certa importanza.

Ma cosa sappiamo di Francesco Reggiani? L’attore è nato a Bologna il 28 ottobre 1993. Ha lasciato però molto presto la sua città natale, così da studiare presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Romano Reggiani ha sempre avuto le idee chiare e un sogno in testa. Voleva vivere recitando e così, dopo le superiori, ha preparato le valigie e ha salutato tutti. La carriera di Raniero in Viola come il mare si è sviluppata soprattutto in televisione. La fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman rappresenta solo l’ultimo tassello del mosaico. Si può dire come il suo talento sia stato scoperto da Pupi Avati, che lo ha fatto esordire al cinema nel 2009 con Gli amici del bar Margherita, così come in televisione con Un matrimonio. Lo ha voluto inoltre per Lei mi parla ancora del 2021 e per Dante del 2022. Da ricordare, tra i progetti cui ha preso parte, 1993, È arrivata la felicità, Vite in fuga e Mental.

Romano Reggiani è fratello di Primo Reggiani?

Il cognome di Raniero di Viola come il mare porta molto spesso a fare un collegamento con Primo Reggiani che è però del tutto errato. Si tratta di una semplice coincidenza, anche se i due non sono decisamente estranei. Come dimostrano i rispettivi social, infatti, sono diventati amici, nonostante i 10 anni che li dividono. L’altro errore commesso dal pubblico è quello di legare l’interprete di Raniero Sammartano ad Aldo Reggiani. In tanti si chiedono se sia suo padre. Anche in questo caso non stanno così le cose. Il noto attore e doppiatore è deceduto nel 2013 in seguito a un’ischemia e non aveva alcun legame di parentela con Romano Reggiani.

Le prime puntate di Viola come il mare ci hanno presentato anche un altro personaggio di spicco: Farah interpretato da Kyshan Wilson. Dall’altra parte troviamo appunto Raniero Sammartano, interpretato da Romano Reggiani, 28 anni. Il suo personaggio ha fatto ritrovare il sorriso a Viola, consentendole anche di scoprire un dettaglio cruciale sulla scomparsa di suo padre. Francesco non si fida ma a parlare è la gelosia.