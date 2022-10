Ballando con le stelle Ivan Zazzaroni perché sta in piedi

Tra i giurati di Ballando con le stelle c’è Ivan Zazzaroni che fa sorgere ai fan una domanda: perché sta sempre in piedi?

Ballando con le stelle è tornato in prima serata su Rai 1 e tra i protagonisti c’è un volto ormai noto da anni: quello di Ivan Zazzaroni che al banco della giuria sta sempre in piedi. Il giornalista sportivo, direttore dal 2018 del Corriere dello Sport, è un giudice dello show di Rai 1 ormai da tantissimi anni, precisamente dal 2006. Anche quest’anno Zazzaroni è tra i giurati del programma, insieme a Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. A differenza dei colleghi, però, c’è una particolarità che contraddistingue il direttore del Corriere dello Sport: lo vediamo spesso in piedi. Mentre gli altri della giuria sono solitamente seduti sull’apposito sgabello, Zazzaroni passa molto tempo in piedi e molti fan si sono chiesti quale fosse il motivo. Lo stesso ex concorrente di Ballando con le stelle ha fornito la risposta.

Può sembrare una questione minore, ma questa domanda ha realmente spopolato tra gli spettatori del programma di Milly Carlucci. A tal proposito, infatti, ha anche parlato lo stesso Zazzaroni, che in un’intervista a Un giorno da pecora, in onda su Rai Radio 1, ha ammesso che uno dei motivi per cui spesso e volentieri sta in piedi è che, per la puntata, arriva a Milano in treno e quindi viene da molto tempo in posizione seduta. Per questo motivo, e perché gli sgabelli a suo avviso non sono molto comodi, Ivan preferisce spesso stare in piedi. Con gli anni ormai questa posizione eretta è diventata un simbolo del giudice di Ballando con le stelle, una sorta di rito scaramantico dopo tanti anni di partecipazione al programma.

Ivan Zazzaroni a Ballando con le stelle

Tutti possono ascoltare ogni sabato sera su Raiuno i giudizi di Ivan Zazzaroni ma non tutti ricordano la sua partecipazione a Ballando con le stelle in qualità di concorrente. Tutto ebbe inizio nel 2006 quando fu chiesto dagli autori all’attuale direttore del Corriere dello Sport di scendere in pista e calarsi nei panni di partecipante. Non fu così, almeno quell’anno, perché il giornalista rifiutò e alzò la posta chiedendo di sedere in giuria. Proposta accettata di buon grado. La scelta di far parte attiva del cast arriva l’anno seguente, nel 2007, alla quarta edizione di Ballando con le Stelle dove scende in pista in coppia con Natalia Titova mentre in giuria c’era Lamberto Sposini. Seppur grande protagonista, non riesce a salire sul gradino più alto del podio classificandosi al terzo posto. Quella edizione fu vinta da Maria Elena Vandone e Samuel Peron. Un’esperienza quella di Ivan Zazzaroni da concorrente nel programma in cui oggi è giurato che lo stesso ha definito molto formativa per un motivo ben preciso: per la prima volta si è ritrovato dall’altro lato, ad essere giudicato e con il dito puntato addosso.