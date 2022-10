Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip ieri sera 17 ottobre: nomination

Grande Fratello VIP 17 ottobre chi è stato eliminato dalla casa? Scoprite chi è in nomination e chi immune.

Una puntata decisamente movimentata, quella del Grande Fratello VIP del 17 ottobre. Impossibile non aprire la trasmissione con il caso Mark Caltagirone. Nuovo appuntamento con Pamela Prati, che ha visto un estratto dell’intervista a Verissimo di Eliana Michelazzo, sua ex manager.

La donna ha messo in dubbio alcuni tratti del suo racconto, principalmente quello economico, dandole però ragione su altri. L’ha definita anche vittima, come se stessa d’altronde. Una truffa che ha fatto del male a entrambe. Giunta poi la bella notizia per la showgirl in casa. Il processo legato allo sfruttamento dei minori la vede totalmente estranea.

Tempo di litigate, poi, con Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria che proprio non si sopportano. Vi è di mezzo Antonella Fiordelisi, che ha un po’ sfruttato l’ex di Belen per far ingelosire il suo corteggiatore. Il clima si è acceso e alla fine ha detto la sua anche Ginevra Lamborghini dallo studio, gettando benzina sul fuoco.

Dalle grida alle lacrime, quelle di Carolina Marconi che ha rivissuto in alcune immagini il dramma del tumore e la rinascita. Sogna di diventare madre e lancia un messaggio importante. Mai smettere di lottare ma, al tempo stesso, non credere che la vita sia eterna. Rimandare i propri sogni potrebbe cancellarli. Al suo fianco ha avuto per 11 anni il suo Alessandro Tulli, che l’ha sorpresa in casa con una visita. L’emozione era palpabile.

Grande Fratello Vip 17 ottobre: chi è stato eliminato

In nomination erano finiti Antonino Spinalbese, Giaele De Donà e Nikita Pelizon. Alfonso Signorini svela come le votazioni siano servite a decretare il favorito del pubblico. Pochissime le percentuali in favor di Giaele, mentre gli altri due si sono contesi fino alla fine i favori del pubblico. Ad avere la meglio è stata infine Nikita con il 48%, lasciandosi alle spalle Antonino con il 46%.

Quando il clima sembrava ormai calmo, ecco la furiosa lite tra Nikita e Cristina Quaranta. L’atteggiamento della Pelizon non piace ad alcuni, che non riescono a inquadrarla con quel sorriso costante sul viso. Lei ha spiegato d’aver sofferto di depressione, arrivando a pensare al suicidio. Ridere dinanzi alle avversità è così divenuta un’arma per difendersi dal mondo.

Nessun eliminato in questa puntata, dunque, ma spazio alle attesissime nomination, segrete e palesi. Gli immuni scelti dai concorrenti sono Luca, Daniele, Wilma ed Elenoire. Sonia Bruganelli cita invece Edoardo, che in settimana è stato messo in mezzo da Antonella e Antonino, mentre Orietta vota Charlie perchè la fa sorridere.

Grande Fratello VIP 17 ottobre: nomination

Nelle nomination palesi Antonino vota Amaurys Perez, ricambiando il “favore” della settimana. Avrebbe voluto votare un’altra persona, che però è immune. Ha dovuto così fare una scelta un po’ forzata e lui è la persona con la quale ha meno rapporti.

Amaurys ha invece nominato Alberto, anche lui per esclusione. Nessuna scelta “cattiva” fino a questo punto. Patrizia vota Attilio Romita perché fa rumore ogni mattina con le sua ciabatte e la sveglia. Cristina invece continua a nominare Giaele, reputandola poco diretta e sincera.

Nomination restituita da Giaele, reputando la coinquilina molto incoerente. Tocca poi a George, che nomina Antonella perchè crede poco alla sua storia con Edoardo. Pensa lo stia un po’ prendendo in giro. Carolina Marconi nomina di nuovo Giaele, che non si rifà il letto. La reazione è un po’ infastidita, dal momento che considerava l’altra un’amica. Attilio fa lo stesso nome perché la vede spenta, quando in realtà la riteneva un tornado pieno di energie.

Pamela Prati si dice gelosa e invidiosa del peluche di Alberto e per questo lo nomina. Tra loro scatta però un abbraccio. Il ragazzo nomina col sorriso sulle labbra Giaele, che la prende bene, mentre Antonella nomina Ciupilan, reputandolo arrogante.

Le nomination segrete in confessionale hanno invece inizio con Luca Salatino, che vota Cristina per la furiosa lite con Nikita. Elenoire Ferruzzi nomina Attilio, non sopportando il suo essere altalenante verso di lei. Lo trova a dir poco lunatico. Un giorno sono vicini, l’altro molto distanti. Charlie fa il nome di George Ciupilan, vedendolo molto sulle sue. Non riescono a parlarsi e vorrebbe vederlo più partecipante.

Wilma Goich si dice coerente e nomina ancora Giaele, non avendo legato con lei. Alfonso Signorini le regala poi una splendida sorpresa. Ha ricevuto una lettera da parte di suo nipote. Parole che le portano le lacrime agli occhi e profonda commozione.

Anche Daniele nomina Giaele, che non sopporta come sia fissata su due soli argomenti: nomination e Antonino. Edoardo ha invece fatto il nome di Patrizia, andando per esclusione. Non ha una vera motivazione. L’ultima in confessionale è Nikita, che senza dubbi dice Cristina Quaranta, sentendosi giudicata da lei, senza osservare se stessa in primis.

Sono sei i concorrenti in nomination e Alfonso Signorini chiarisce una cosa. Stavolta le votazioni non riguarderanno il preferito ma decideranno un’eliminazione definitiva. Ecco chi rischia di uscire dalla casa:

Antonino

Giaele

Cristina

Alberto

Attilio

George