Disco Club Paradiso X Factor chi è il gruppo di Dargen D’Amico

Originalità e carattere per i Disco Club Paradiso, che cantano Svalutation di Celentano ai BootCamp di X Factor e conquistano la finale con Dargen D’Amico.

Come riprendere il passato, trasformarlo e farlo proprio, così da proporre qualcosa di speciale e unico. Chiedere ai Disco Club Paradiso, che con la loro formula sono riusciti a esaltare tutti i presenti nello studio di X Factor durante i Bootcamp, Dargen D’Amico compreso.

Il gruppo è affiatato e incredibilmente talentuoso. Cosa più importante, dà la chiara impressione di divertirsi un mondo mentre si esibisce sul palco. Hanno preso Svalutation di Celentano e di colpo sono riusciti a trasformarla in un brano che un loro coetaneo della Gen Z canticchierebbe sotto la doccia.

Di sicuro sarà rimasta incastrata nella mente di più di un ragazzo che non ne aveva mai sentito una sola parola. Il tutto grazie a una forte personalità e presenza scenica. Come restare fermi quando i Disco Club Paradiso si scatenano. Dargen D’Amico lo ha capito e soprattutto ha percepito l’energia trasmessa. Ha dato loro una sedia e anche qualcosa in più. Sono infatti ufficialmente giunti al live di X Factor 2022. Il giudice ha voluto premiarli. Hanno tutti l’obbligo di avere almeno una band a bordo e quel posto minimo è stato assegnato.

Come sono andate le cose? Dargen ha fatto sedere Cinzia al posto delle Tigri da soggiorno. Ciò ha lasciato una sola band comodamente seduta, il che evita loro la sfida allo step successivo. Sono parte dello show serale e l’emozione è incontenibile.

Il giudizio non poteva essere più positivo di così. Mentre il pubblico pretendeva a gran voce di dar loro una sedia, l’uomo dagli occhiali da sole perennemente sul viso ha spiegato d’aver visto in loro ciò che cercava, ovvero una band già amalgamata dal punto di vista del sound. Ritiene inoltre di poter essere utile alla loro crescita.

Disco Club Paradiso chi sono

Quattro elementi per una band che ha preso d’assalto X Factor 2022. Sui social i fan del talent musicale sono impazziti per loro, e come poteva essere altrimenti. Hanno esordito nel corso della terza puntata dedicata alle Audizioni, portando un loro inedito, DCP. Energia allo stato puro, con quel sassofono che regala uno stile da applausi (che infatti puntualmente giungono).

È come se fossero in grado di portare con sé una festa itinerante. Bastano infatti poche note e il pubblico si alza in piedi, battendo le mani a tempo e ballando. Quale complimento migliore per quattro ragazzi che stanno realizzando il loro sogno più grande. Vi è grande armonia e alchimia tra loro. Amici pronti a sostenersi l’un l’altro, come si evince durante la performance.

Come negare loro quattro sì, dunque. Il pubblico li pretende e i giudici non si tirano indietro. Il talento non può essere ignorato. Ambra ha di certo accolto la vibe pienamente e chiede al sassofonista d’essere la sua prima groopie. Lui si emoziona ma l’ex di Non è la Rai non si limita a questo. Sale sul palco e gli dà un dolce bacio sulla guancia, lasciandogli un marchio rosso.

Dargen D’Amico si è sentito trascinato in una serata folle, tra alcool, amori che sfuggono e musica. Alla fine, però, ciò che conta è godersela lungo il viaggio e lui se l’è goduta grazie a loro. Rkomi esalta la loro energia assoluta, tra colori e sorrisi, mentre Fedez si rende conto che vi sono due frontman in questa band, cantante e sassofonista.

Oltre agli strumenti, però, conosciamoli anche con i loro nomi. Lorenzo è sia il bassista che il cantante. Sul palco non sa stare fermo. È il primo a ballare, a esaltare i suoi compagni e il pubblico. Alle sue spalle c’è Olmo, il batterista del gruppo, mentre il chitarrista si chiama Murri. L’altro frontman, come ha detto Fedez, suona il sax e si chiama Jacky. Vengono tutti da Bologna e vantano già una certa carriera alle spalle, ovviamente in ambito underground.

Sono presenti su Spotify, nel caso voleste dare una chance ad altri loro brani non ancora presentati a X Factor. La piattaforma segnala circa 17mila ascoltatori mensili e mette in evidenza due singoli: Memoria piena e Nuova Stagione.