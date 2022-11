Gf Vip accordo Oriana Antonella: è successo alla stessa ora

GF Vip l’accordo tra Oriana e Antonella che scelgono la stessa ora per momento particolare con i loro partner

L’intesa tra Oriana e Antonella procede ormai a gonfie vele, tanto che le due stanno prendendo anche le stesse abitudini, praticamente. Le due gieffine, che da qualche giorno ormai fanno fronte compatto, sono protagoniste nella casa di due importanti storie: Antonella dell’ormai lunga e travagliata relazione con Edoardo Donnamaria, Oriana del nascente e passionale flirt con Antonino Spinalbanese. Nella notte, entrambe le vippone hanno scelto lo stesso momento, intorno all’1, per concedersi un momento d’intimità con i rispettivi partner, una coincidenza che non è sfuggita ai fan, che hanno notato sul web l’orario che ha accomunato le due coppie.

Insomma, sembrano procedere spedite le due storie. Finalmente quella dei Donnalisi, che sin dall’inizio del GF Vip hanno vissuto alti e bassi, tra frequenti litigi e riavvicinamenti puntuali. La scorsa settimana è andata in scena una delle loro liti peggiori, poi però c’è stata la pace e da quel momento, a parte qualche scaramuccia che non manca mai, Antonella ed Edoardo stanno riuscendo a ritrovare affiatamento.

È letteralmente scoppiata, invece, l’intesa tra Oriana e Antonino. Sin dal suo ingresso nella casa, la venezuelana non ha nascosto il suo interesse per l’ex di Belen, che dal suo canto è subito rimasto affascinato dalla nuova arrivata. Così i due si sono avvicinati, finché non è scattato il bacio e ora il loro flirt continua ad andare avanti, con i due che si concedono momenti intimi al riparo dalle telecamere.

Antonella e Oriana: la storia di un’alleanza

Al di là di questa coincidenza sull’orario delle loro avventure notturne, ormai Antonella e Oriana stanno mostrando un’intesa sempre più importante, nata anche per necessità perché la vicinanza tra la Fiordelisi e Antonino ha portato la venezuelana ad avvicinarsi anche alla schermitrice. Le due però, avvicinatesi un po’ per caso, si sono decisamente trovate e hanno formato il loro fronte unito, che vede anche una sorte di schieramento nemico, per così dire, formato da Micol Incorvaia e da Giaele.

Nella giornata di ieri, ad esempio, Antonella e Oriana si sono ritrovate per sparlare di Micol, con battutine sui capelli della sorella di Clizia Incorvaia che sono state notate dai fan e che hanno sottolineato ancora di più la loro alleanza. Eppure, all’inizio non è stato tutto rose e fiori tra le due, che si erano scontrate proprio nei primi giorni della venezuelana nella casa a causa della sua abitudine di girare col costume da bagno. Messe da parte le prime frizioni, però, le due hanno trovato dei punti in comune e ora la loro alleanza procede spedita all’interno della casa.