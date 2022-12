Incastrati quante puntate sono: la serie con Ficarra e Picone

Incastrati quante sono le puntata delle serie tv con Ficarra e Picone che, dopo essere uscita su Netflix, arriva anche in chiaro su Canale 5

A distanza di quasi un anno dall’uscita su Netflix, l’amatissima serie tv di Ficarra e Picone, Incastrati, arriva anche in chiaro. La serie è sbarcata sulla piattaforma streaming lo scorso 1 dicembre e arriva su Canale 5 a partire dal 7 dicembre, per due serate all’insegna delle risate con i due comici siciliani. In totale, la serie tv con Ficarra e Picone si compone di 6 puntate, ognuna della durata di 30 minuti circa. Su Netflix le puntate erano state originariamente rilasciate tutte insieme, su Canale 5 arriveranno in gruppi da tre, con le prime tre puntate in onda mercoledì 7 dicembre e le restanti tre giovedì 8 dicembre. Un blocco quasi unico, quindi, per una serie pronta a conquistare tutti gli spettatori di Canale 5. Questo, è, schematicamente, il calendario degli appuntamenti con Incastrati su Canale 5:

Mercoledì 7 dicembre: Puntate 1-3

Giovedì 8 dicembre: Puntate 4-6

Al momento è stata realizzata solo la prima stagione di Incastrati. Tuttavia Netflix ha già annunciato il rinnovo della serie per una seconda stagione, forte del grande successo della prima, che alla sua uscita lo scorso gennaio ha fatto registrare ascolti molto alti. Manca ancora la data d’uscita per la seconda stagione di Incastrati, ma ciò che è sicuro è che Ficarra e Picone torneranno. Per il momento, comunque, tutti coloro che non sono riusciti a vedere la serie su Netflix potranno recuperarla su Canale 5, in attesa, poi, della seconda stagione.

Incastrati trama serie con Ficarra e Picone

Andiamo a scoprire, dunque, di cosa parla la serie con Ficarra e Picone, in onda tra mercoledì 7 dicembre e giovedì 8 su Canale 5. La trama vede protagonisti Salvo e Valentino, due tecnici della tv che per caso, durante un servizio, si trovano sulla scena di un delitto. I due, quindi, appassionatissimi di una serie tv crime, provano a sfruttare tutte le conoscenze che hanno sviluppato in anni di visione per pulire la scena e andare via indisturbati, cancellando ogni traccia del loro passaggio. Tuttavia, com’era facile da immaginare, non tutto va secondo i piani dei due.

Salvo e Valentino finiranno infatti per trovarsi al centro di un clamoroso caso di mafia, provando con sempre meno efficacia a mettere una toppa alle loro azioni e finendo per vivere esperienze sempre più surreali e pericolose. Con la solita comicità che li distingue Ficarra e Picone hanno firmato questo giallo molto divertente, che gioca con gli stilemi della serialità crime restituendone una versione tutta siciliana e decisamente comica.