Una poltrona per due quanto ha incassato al cinema

Quanto ha incassato Una poltrona per due: un successo al botteghino del classico di Natale

Giunto al cinema nel 1983, Una poltrona per due è una delle commedie più famose della storia moderna del cinema. I protagonisti sono Dan Aykroyd ed Eddie Murphy, rispettivamente nei panni di Louis Winthorpe III e Billie Ray Valentine. Uomini che conducono vite del tutto opposto. Il primo è molto ricco. Un agente di cambio che vive nell’agio, pronto al matrimonio e felice d’essere al servizio di Randolph e Mortimer Duke. L’apparenza è tutto per lui e chiunque non rientri nella sua sfera viene ignorato o al massimo guardato dall’alto in basso. Billie Ray è invece un senzatetto che escogita costantemente dei metodi per guadagnare abbastanza per sopravvivere. Durante la vigilia di Natale, i due si scontrano, il che spinge Winthorpe a gridare all’aggressione, accusando Valentine di volerlo rapinare. I fratelli Duke assistono alla scena incredibile che ne segue, decidendo di fare una scommessa sulle loro vite, convinti di poter porre uno nella vita dell’altro, trasformando Valentine in un signorotto e Winthorpe in un criminale. Tutto cambia rapidamente e drasticamente per i due. Uno perde il proprio denaro, la casa, la fidanzata e il lavoro, ritrovandosi a vivere con una intrigante prostituta, che mostra interesse per chi lui è in realtà. Una prima volta per Winthorpe. Valentine, al tempo stesso, porta nel suo nuovo universo la propria onestà, arrivando a collaborare con l’ex nemico per distruggere i Duke. Oltre ai due già citati, il cast comprende anche Jamie Lee Curtis nel ruolo di Ophelia e James Belushi in quello di Harvey.

Una poltrona per due quanto ha incassato

Una poltrona per due è un classico di John Landis, prodotto da Cinema Group Ventures e Paramount Pictures, giunto al cinema nel 1983. Un enorme successo commerciale al botteghino fin da subito. Il budget offerto è stato di 15 milioni di dollari e le cose sono andate decisamente bene in sala, considerando come le risate prodotte abbiano generato 10 volte l’investimento iniziale, quasi. La coppia composta da Dan Aykroyd ed Eddie Murphy ha funzionato al meglio, guadagnando una cifra molto vicina ai 120 milioni di dollari. Considerando però come sia divenuto un film cult, amatissimo, e un classico di Natale, la sua fama non si è di certo interrotta al termine di quel 1983. Il mercato delle VHS ha premiato il film, considerando come sia stata tra le più vendute del tempo, fin dal momento del lancio. Considerando il livello delle vendite, enorme a dir poco, si può definire Una poltrona per due uno dei titoli chiave per il lancio del mercato home video. La fama è proseguita, passando dal noleggio, soprattutto grazie a Blockbuster, fino ad approdare oggi alle piattaforme streaming come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+.