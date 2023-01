Vasco Rossi in concerto: date e biglietti tour 2023

Le date del tour 2023 di Vasco Rossi e tutti i dettagli dei concerti, dai prezzi dei biglietti fino alla scaletta delle canzoni

Sarà un’estate scoppiettante per Vasco Rossi, che nel mese di giugno 2023 sarà protagonista di un ricchissimo tour negli stadi in giro per l’Italia, replicando in parte la straordinaria esperienza di qualche mese fa. La tournée del Blasco non poteva non partire da Bologna, dove Vasco Rossi esordirà il 6 giugno e poi sarà protagonista di ben quattro concerti, dove il cantante di Vita Spericolata abbraccerà il suo pubblico, che ha risposto in blocco all’appello di Vasco. Dopo Bologna, sarà il turno di Roma, con una doppia data allo stadio Olimpico, dopo di ché altre due tappe al sud, entrambe doppie: la prima a Palermo il 22 e 23 giugno, la seconda, invece, a Salerno, allo stadio Arechi, il 28 e 29 giugno. Dal 6 al 19 giugno, dunque, ben 10 concerti per Vasco Rossi, pronto a ricevere il caldo abbraccio di tutta Italia. Le date del tour 2023 di Vasco Rossi hanno infatti attirato l’attenzione di tutti i fan del Blasco, tanto che i biglietti risultano ormai completamente esauriti e acquistabili solo tramite il servizio di rivendita di Ticketone, Fansale, ma tutti i 10 concerti del tour 2023 di Vasco Rossi sono sold out. Queste, nel dettaglio, sono le date del tour di Vasco Rossi nell’estate 2023:

6 GIUGNO 2023 – BOLOGNA: Stadio Dall’Ara

7 GIUGNO 2023 – BOLOGNA: Stadio Dall’Ara

11 GIUGNO 2023 – BOLOGNA: Stadio Dall’Ara

12 GIUGNO 2023 – BOLOGNA: Stadio Dall’Ara

16 GIUGNO 2023 – ROMA: Stadio Olimpico

17 GIUGNO 2023 – ROMA: Stadio Olimpico

22 GIUGNO 2023 – PALERMO: Stadio Barbera

23 GIUGNO 2023 – PALERMO: Stadio Barbera

28 GIUGNO 2023 – SALERNO: Stadio Arechi

29 GIUGNO 2023 – SALERNO: Stadio Arechi

Vasco Rossi: la scaletta dei concerti

Nell’estate 2022 Vasco Rossi è stato protagonista di alcuni concerti davvero enormi, come quelli di Trento, Imola e del Circo Massimo di Roma, diventato un box prestigioso, contenente un doppio cd, un doppio dvd e un box con 4 LP in edizione limitata e numerata che rappresenta un vero e proprio pezzo da novanta per tutti i fan. I concerti della scorsa estate sono stati grandiosi e Vasco Rossi è pronto a tornare in scena la prossima estate, con date molto attese in cui il cantante porterà in scena i più grandi successi della sua carriera. L’ultimo album rilasciato risale al 2021, Siamo qui, che ha trovato ampio spazio nella scaletta dei concerti della scorsa estate. Difficile dire quali saranno le scelte riguardo i brani da portare in scena negli stadi nel suo tour 2023 che opererà Vasco Rossi, senza ombra di dubbio troveranno spazio brani molto noti, da Albachiara a Un senso e così via. Per provare a farci un’idea della possibile scaletta del tour 2023 di Vasco Rossi, di seguito c’è la scaletta dei concerti dell’estate 2022, che potrebbe sicuramente contenere molte delle canzoni protagoniste anche del tour 2023 di Vasco Rossi:

XI comandamento

L’uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

…Muoviti!

La pioggia alla domenica

Un senso

L’amore l’amore

Interludio 2022

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

…..Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh… già

Siamo qui

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Toffee

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata / Canzone

Albachiara