Dire fare curare Alex Sophie and The Giants testo e significato

Testo e significato di Dire Fare Curare nuova canzone di Alex Wyse in collaborazione con Sophie and The Giants

Dire Fare Curare è la nuova canzone di Alex con Sophie and The Giants, una collaborazione nata con grande naturalezza come ha raccontato la cantautrice britannica. Il nuovo singolo di Alex fa parte dell’album Ciò che abbiamo dentro pubblicato a inizio novembre e in questa nuova versione di Dire Fare Curare ci sono nuove strofe in inglese che impreziosiscono ulteriormente il testo. Non si tratta della prima collaborazione di Sophie and The Giants con un artista italiano, in passato ha duettato in Falene con Michele Bravi e ha partecipato con Le Vibrazioni ad una serata del Festival di Sanremo. Il significato di Dire Fare Curare è stato spiegato dallo stesso Alex che ha raccontato come la canzone sia nata per dare voce ad una necessità e in particolare focalizza l’attenzione su un aspetto di una relazione che per il cantautore di Amici 21 è fondamentale. Parlare è necessario per curare e questo vale per ogni tipo di rapporto non solo in quelle d’amore. Al silenzio bisogna dare un suono ed è quello che spiega Alex nella sua canzone che vede la collaborazione anche dei Room9 che hanno lavorato per dare maggiore freschezza al brano. Per Sophie and The Giants è stato semplice collaborare e scrivere la sua parte nel testo di Dire Fare Curare, infatti ha spiegato che ha un sesto senso quando si tratta di scegliere le canzoni, una percezione che arriva già in studio mentre inizia a comporre. L’unico rimpianto per l’artista britannica è quello di essere riuscita a cantare in italiano in Dire Fare Curare, un rimpianto che ha più volte manifestato durante le interviste. Spera però di collaborare nuovamente con Alex W che si è detto onorato di avere lei come sua prima collaborazione internazionale e avendo padre inglese si è aperto alla possibilità di poter scrivere anche qualche canzone in inglese.

Dire Fare Curare testo canzone Alex Sophie and The Giants

Ho letto il mondo può essere infinito

Se respiriamo lo stesso respiro

E c’è qualcuno che sorregge il cielo

E vola con la forza del pensiero

Sai, più ti guardo, più mi sembra vero, eh

Tenere bene le mani sopra gli occhi

Fare duemila giri su sé stessi

Con la luce spenta

Con la luce spenta

Se tieni bene le mani sopra gli occhi

Giuro che sarò forte, sarò pronto

Per tenerti stretta

Pеr tenerti stretta

Dancing through thе light-land (Stiamo ballando attraverso un mondo di luce e colori)

Spinning never frightened (Senza avere mai paura)

Sometimes I wanna run backwards (A volte vorrei tornare indietro nel tempo)

All of the time, I dream about being younger (Sognando di essere più giovane)

All of the motion, yet it only gets faster (Anche se tutto intorno a noi sembra in movimento e cambiare velocemente)

Try to remember how we never stop smiling (cerchiamo di ricordare i momenti felici in cui non smettiamo mai di sorridere)

For the bruises that we keep (nonostante le difficoltà che abbiamo attraversato)

Tenere bene le mani sopra gli occhi

Fare duemila giri su sé stessi

Con la luce spenta

Con la luce spenta

Se tieni bene le mani sopra gli occhi

Giuro che sarò forte, sarò pronto

Per tenerti stretta

Per tenerti stretta

(Hey, hey)

Cover your eyes now with your hands (Chiudi gli occhi adesso con le tue mani)

Keeping me close so we crash-land (tenendomi stretto per vivere questo momento intensamente)

Turn off the lights (Spegniamo le luci)

Turn off the lights (Spegniamo le luci)

Cover your eyes now with your hands (Chiudi gli occhi adesso con le tue mani)

Let’s run as fast as we can (e lasciamoci andare insieme in questa esperienza)

Holding you tight (Stringiamoci forte)

Holding you tight (Stringiamoci forte)

(Hey, hey)

(Say and make and be there) (Siamo qui, viviamo e godiamoci questo momento insieme)

Dire, fare, curare

Dire, fare, curare

(Say and make and be there) (Siamo qui, viviamo e godiamoci questo momento insieme)

Dire, fare, curare

Tenere bene le mani sopra gli occhi

Fare duemila giri su sé stessi

Con la luce spenta

Con la luce spenta

Se tieni bene le mani sopra gli occhi

Giuro che sarò forte, sarò pronto

Per tenerti stretta

Per tenerti stretta

(Hey, hey)

Cover your eyes now with your hands (Chiudi gli occhi adesso con le tue mani)

Keeping me close so we crash-land (tenendomi stretto per vivere questo momento intensamente)

Turn off the lights (Spegniamo le luci)

Turn off the lights (Spegniamo le luci)

Cover your eyes now with your hands (Chiudi gli occhi adesso con le tue mani)

Let’s run as fast as we can (e lasciamoci andare insieme in questa esperienza)

Holding you tight (Stringiamoci forte)

Holding you tight (Stringiamoci forte)

(Hey, hey)

(Say and make and be there) (Siamo qui, viviamo e godiamoci questo momento insieme)

Insegnami a giocare

A dire, fare, curare

(Say and make and be there) (Siamo qui, viviamo e godiamoci questo momento insieme)

Dimmi che errori evitare

Ma se il cielo ci promette male

(Say and make and be there) (Siamo qui, viviamo e godiamoci questo momento insieme)

Ma se il cielo ci promette male

Ma se il cielo ci promette male

(Say and make and be there) (Siamo qui, viviamo e godiamoci questo momento insieme)

Speriamo solo che

Se piove mi bagno io più di te