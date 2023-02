A che ora finisce Sanremo 2023: gli orari delle serate del Festival di Sanremo, da quella d’esordio fino alla finalissima di sabato 11 febbraio

Dopo tanta attesa, finalmente è iniziato il Festival di Sanremo, pronto come al solito a tenere compagnia agli spettatori per cinque lunghe serate, da martedì 7 febbraio fino alla finalissima di sabato 11 febbraio. A tal proposito, come ogni anno tutti i fan si chiedono a che ora finisce Sanremo 2023 e la risposta è che bisogna prepararsi a serate molto lunghe. Da programma, le prime quattro serate del Festival dovrebbero finire intorno all’1:30, ma è molto probabile che, considerando i tempi della diretta, si potrebbe chiudere anche più tardi, più vicini alle 2:00 magari che all’1:30. Discorso diverso per la finale, che invece da programma dovrebbe finire alle 2:00, ma è quasi certo che si finirà più tardi, almeno per le 2:30. Insomma, le dirette saranno molto lunghe, perché le serate inizieranno intorno alle 21:00 e quindi ogni sera ci saranno più o meno cinque ore di diretta, tra i 28 big in gara e i tantissimi ospiti che ogni sera saliranno sul palco dell’Ariston. Inoltre, gli appuntamenti con le serate del Festival di Sanremo saranno precedute dall’appuntamento col Prima Festival, con Andrea Delogu, Jody Cecchetto e gli Autogol, mentre a seguire ci sarà Fiorello col suo format di successo, che per l’occasione diventa Viva Sanremo di Notte, un’edizione speciale del suo Viva Rai 2. Programma ricchissimo, dunque, col Festival di Sanremo, tra le lunghe dirette e tutti i programmi a corredo.

Il programma di Sanremo 2023

Il Festival di Sanremo 2023 sarà di scena da martedì 7 febbraio a sabato 11 febbraio. Nelle prime due serate conosceremo man mano le 28 canzoni in gara, con i concorrenti che però sono divisi in due blocchi. 14 artisti, dunque, si esibiranno nella prima serata e altri 14 nella seconda, al termine della quale scopriremo la prima classifica completa del Festival, ma solo col voto della sala stampa. Arriviamo così a mercoledì 9 febbraio, quando riascolteremo tutte le 28 canzoni in gara e scopriremo la classifica aggiornata con l’aggiunta del televoto, che sicuramente giocherà un ruolo importante nel determinare l’ordine dei concorrenti. La gara, poi, si prende una piccola pausa venerdì 10 febbraio, per fare spazio a uno dei momenti più attesi di ogni edizioni del Festival: la serata dei duetti e delle cover. La serata di venerdì 10 febbraio presenterà una gara a parte, in cui la giuria demoscopica, la sala stampa e il televoto premieranno la migliore esibizione, non influendo però sulla classifica generale. Infine, sabato 11 febbraio, nella serata della finale riascolteremo tutte le canzoni in gara, fino all’elezione della cinquina finale, che poi decreterà il vincitore del Festival di Sanremo. Nelle cinque sere che vanno da martedì 7 febbraio a sabato 11 febbraio vedremo moltissimi ospiti e anche una schiera di co-conduttrici ad accompagnare Amadeus e Gianni Morandi: nella prima e nell’ultima serata spazio a Chiara Ferragni, mentre nelle altre tre serate ci saranno Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini. Questo, dunque, il programma del Festival di Sanremo 2023, una kermesse ricchissima, con cinque serate lunghe e piene di emozioni e sorprese.