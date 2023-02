Mr Rain è uno dei cantanti in concorso a Sanremo 2023: scopriamo tutti sul rapper lombardo, al suo esordio al Festival con la canzone Supereroi

Mr Rain 31 anni d’età è alla prima partecipazione al Festival di Sanremo presentandosi sul palco dell’Ariston con la canzone Mostro. Il suo vero nome è Mattia Belardi, è nato a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, il 19 novembre 1991 sotto il segno dello Scorpione. La sua è una famiglia numerosa, ha tre sorelle. Fin dalla sua adolescenza si è lasciato trascinare dalla passione per la musica e la scrittura di testi. Ad istradarlo sulla sua professione è stata la mamma che ha insegnato al piccolo Mattia a suonare al piano. Il cantante di Supereroi a Sanremo 2023 si avvicina presto al genere hip hop per poi spostarsi dalla sua città d’origine, Brescia, a Milano per suonare nei locali milanesi. Mattia decide di chiamarsi Mr. Rain perché scrive solo durante i temporali o i giorni di pioggia che riescono a dargli la giusta ispirazione. La sua carriera come cantante è iniziata nel 2011, e da allora ha inciso 4 album di studio e realizzato numerosi singoli e collaborazioni.

Questa con Supereroi sarà la sua prima esperienza al Festival di Sanremo. Riguardo la vita privata di Mr. Rain si sa molto poco se non voci infondate di gossip. Si è molto parlato di un flirt con la show girl Elisabetta Gregoraci ovviamente mai confermato. L’equivoco nacque nel corso del Gf del 2020 quando l’ex moglie di Flavio Briatore parlò nella Casa di un uomo speciale che le aveva rubato il cuore e per questo non riusciva a legarsi a Pierpaolo Pretelli. La fidanzata di Mr Rain si chiama Juliana Ghidini e stanno insieme dal 2017. A dedurre questa notizia mai ufficializzata i fan sui social che hanno trovato qualche foto in cui sono stati ritratti uno accanto all’altra. Dunque il cantante di Supereroi a Sanremo 2023 potrebbe essere single.

Mr Rain carriera

Nel 2011, Mr Rain ha iniziato a farsi conoscere con l’uscita del suo mixtape Time 2 Eat, e successivamente ha preso parte alle audizioni di X Factor assieme al rapper Osso, ma pur avendole superate i due hanno preferito abbandonare la trasmissione. Nel 2014 ha fatto il sup primo tour, e un anno dopo è uscito il suo primo album, Memories, da cui sono estratti il singolo Carillon (vincitore del disco di platino) e Supereroe (vincitore del disco d’oro). È però dal 2017 che Mr Rain inizia davvero a riscuotere un certo successo, grazie ad alcuni singoli che ottengono una buona diffusione (I grandi non piangono mai, Rainbow Soda, Superstite), che traghettono i pubblico verso l’uscita, nel 2018, dell’album Butterfly Effect, pubblicato da Atlantic Records.

Da qui, il rapper lombardo è arrivato a realizzare importanti collaborazioni con nomi di primo piano della musica italiana e internazionale: nel 2018 canta Un domani assieme ad Annalisa, nel 2019 Roma con la cantante messicana Maite Perroni, e nel 2020 Via di qua con J-Ax. Successivamente, altri singoli di Mr Rain hanno consolidato la sua fama sul territorio nazionale, come ad esempio La somma (2019), realizzato assieme a Martina Attili e vincitore del disco d’oro, e Fiori di Chernobyl (2020), che arriva al secondo posto della classifica dei singoli. Nel 2021 è uscito il suo terzo album di studio, Petrichor, seguito un anno dopo da Fragile.I fan e gli appassionati possono approfondire la conoscenza di Mr Rain e continuare a seguire la sua carriera sui social: su Facebook ha oltre 144.000 follower, su Twitter ne ha più di 6.000, e su Instagram arriva a 346.000.