Rosa Chemical fidanzata: rivela con chi pratica l’amore libero

Rosa Chemical è una delle personalità più attese al Festival di Sanremo 2023: le sue parole sulla poligamia e sull’amore libero

Si appresta a essere un vero e proprio tornado l’esperienza di Rosa Chemical al Festival di Sanremo 2023. Lo scorso anno l’artista ha già calcato il palco dell’Ariston, duettando insieme a Tananai in una versione decisamente rimaneggiata e molto intrigante di A far l’amore comincia tu, ora è pronto a tornare con la canzone Made in Italy, scritta insieme a Paolo Antonacci. Un brano che sarà un vero e proprio inno alla libertà, incentrata su temi che per molti sono ancora tabù come l’amore libero, il se**o e la fluidità. A tal proposito, in molti si sono chiesti se i temi portati da Rosa Chemical siano propri anche della sua vita personale e a tal proposito il cantante ha raccontato A Vanity Fair di credere al fatto di poter amare più persone contemporaneamente e lui stesso ha una relazione aperta con la sua fidanzata. Entrambi possono avere rapporti con altre persone, senza che ciò infici poi sulla loro relazione. Non è nota, però, l’identità della fidanzata di Rosa Chemical, anche su Instagram non ci sono foto che forniscono qualche dettaglio. In un’intervista a Rolling Stones, l’artista di Polka ha confessato di voler per tenere per sé i dettagli della sua vita personale, per cui è difficile conoscere qualche dettaglio a riguardo.

Rosa Chemical poligamia

Negli ultimi tempi si è parlato moltissimo di Rosa Chemical e della sua Made in Italy, che, anche prima di essere sentita all’Ariston, ha già ricevuto degli attacchi, come quello della deputata di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante, che ha chiesto alla Rai l’esclusione di Rosa Chemical a causa dei temi propinati dalla sua canzone, ovvero l’amore libero e la poligamia. A tal proposito, sempre nella suddetta intervista a Vanity Fair il cantante ha esposto con cura il proprio pensiero, spiegando come alla base della sua idea dell’amore poligamo ci sia la convinzione che l’amore tradizionale sia anche egoista. Rosa Chemical ha spiegato che, secondo lui, l’amore deve perdere un po’ di egoismo, credere di essere l’unica persona per un’altra persona è un’idea da superare e intendere l’amore in senso unidirezionale, per lui, è una forma di violenza. Invece, nell’idea di amore di Rosa Chemical c’è la possibilità di andare con altre persone, l’importante è che ci sia il massimo della libertà da parte di entrambe le persone. Con la sua esperienza a Sanremo, Rosa Chemical vuole portare un altro punto di vista, che può non essere condiviso, ma sicuramente non va demonizzato. I valori della poligamia, dell’amore libero e così via sono semplicemente dei valori diversi rispetto a quelli dell’amore e della famiglia tradizionale. Ma diverso, sottolinea Rosa Chemical, non significa sbagliato, è semplicemente diverso. Così, con Made in Italy il cantante vuole raccontare la sua idea di amore e dare voce a una realtà che è ancora un grande tabù: in quest’ottica anche la scelta di pubblicizzare la canzone, in versione non censurata, su Onlyfans, piattaforma che è ancora vittima di moltissimi pregiudizi, dove invece trova sfogo la libertà che sostiene Rosa Chemical.