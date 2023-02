Tananai fidanzata chi è Sara Marino

Chi è Sara Marino la fidanzata di Tananai uno dei più apprezzati di Sanremo 2023

Il successo riscosso da Tananai allo scorso Sanremo e consolidato anche dalla partecipazione di quest’anno con il brano “Tango”, ha accesso i riflettori anche sulla vita fuori dal palco del bel cantante di Cologno Monzese. Sappiamo che Tananai ha una dolce metà, lui è sempre stato molto vago senza svelarne l’identità ma, voci di corridoio farebbero pensare all’archi-designer Sara Marino. Già a Sanremo dello scorso anno, lei faceva il tifo per lui nelle stories su Instagram, dunque si tratterebbe di una storia che va avanti da un bel po’. Un’altra conferma sono i commenti di Tananai sotto le foto di lei e le foto che Sara Marino ha condiviso ieri dove c’è ne una che la mostra mentre bacia Tananai. Insomma, lei è più aperta riguardo alla relazione mentre lui è più riservato, in un’intervista ha però confermato di avere una fidanzata che ha conosciuto durante una serata, la ragazza non vive a con lui ma, nella sua casa ha spazzolino e ciabatte. Il cantante ha anche affermato di essere molto innamorato. A Sanremo 2023 Tananai ha sorpreso tutti con una ballad romantica, Tango, che racconta una storia d’amore vissuta a distanza. Si tratta di un testo che non è autobiografico ma che riguarda due persone che il cantautore ha conosciuto. Una canzone che lo ha reso orgoglioso perché per la prima non ha parlato di eventi o situazioni a lui accadute ma è riuscito a raccontare una storia che non ha vissuto ma che ha sentito in modo particolare. Anche per questo in tanti si sono chiesti chi fosse la fidanzata di Tananai, pensando che la relazione a distanza lo riguardasse in prima persona.

Tananai fidanzata Esagerata

Di Sara Marino sappiamo molto poco, solo che è un architetto o come scrive lei un’archi-designer, che ha studiato al Politecnico di Milano e che ama l’arte in tutte le sue forme. Su Instagram ha due profili, uno dove condivide foto di sé e uno dove condivide i suoi lavori artistici; i profili sono @sara__marino e @makeitsaltyyy. Di lei Tananai ama il suo essere se stessa senza sovrastrutture. Inoltre proprio a Sara Marino avrebbe dedicato il brano “Nera salsa di soia” dove non riesce a nascondere l’attrazione che prova per la sua amata. Forse non tutti lo ricorderanno ma, Sara Marino era già comparsa al fianco di Tananai nel videoclip del brano “Esagerata” che il cantante aveva presentato a Sanremo Giovani 2021 e che gli ha permesso poi di competere al Festival di Sanremo l’anno successivo. Ironicamente, nel videoclip in questione possiamo vedere I due che litigano in macchina con lei che lo spinge fuori dalla vettura a calci. Vediamo poi Tananai inseguire l’auto per poi ad un certo punto arrendersi per la fatica. Il brano parla di un amore difficile dove qualcosa si è rotto e dove nella coppia non c’é più comunicazione. A giudicare però da quanto si amano Sara e Tananai nella realtà, il brano non è sicuramente autobiografico.